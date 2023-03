Iturralde González no se muerde la lengua. El vizcaíno, habitual comentarista de 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena Ser', salió en defensa de Clos Gómez tras un vídeo de Real Madrid TV en el que acusaban al actual director del VAR de haber perjudicado a la entidad blanca cuando pitaba partidos del cuadro blanco.

Iturralde González ex árbitro diciendo verdades. 🗣️👂 ❌ "Enrique Negreira NO TENÍA PODER sobre los árbitros" "El que hace el reportaje sobre CLOS GÓMEZ es un vendido a su jefe (florentino Pérez)" "Clos es una persona ÍNTEGRA y lo que hace Real Madrid TV es rastrero" pic.twitter.com/fHAppIuemy — 𝗣𝘂𝘆𝗶𝗶 🗨️ (@PuyiiFCB___) March 11, 2023

Tras defender a Clos Gómez, muy enfadado, Iturralde pasó al ataque contra el Madrid e hizo una durísima confesión en la que señalaba directamente a Florentino Pérez de intentar presionarle metiéndole en una habitación aparte tras un partido contra el Deportivo de la Coruña. "Es el modus operandi de esta televisión. Ya que son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investigadlo. Para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas. En un partido 6-1 al Deportivo: acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: 'Solo os pido que me pitéis igual que al Barça. Es del Real Madrid. Le pregunto a ver si me está haciendo una broma y le digo que se ha acabado la conversación. Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedo. No hubo nada. Como los del Real Madrid TV son buenos periodistas, que investiguen. Les voy a facilitar el trabajo: que empiecen desde arriba".

Este es el momento donde Iturralde González nos explica en #CarruselCanalla cómo Florentino Pérez le encerró en una habitación del Bernabéu para presionarle. Dice que lo puso en conocimiento del CTA. pic.twitter.com/v3XfmBPOcn — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 13, 2023

El máximo mandatario de la entidad blanca le comentó: "Si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis igual que al Barça". Iturralde, atónito, le preguntó si se trataba de una broma y al responderle que "no", dio por finalizada la conversación y a la media hora ya estaba en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros (CTA). También añadió que no hubo sanción alguna. "No hay ningún árbitro corrupto porque estamos por encima de esta gente", apostilló finalmente.

La respuesta de Real Madrid TV

Tras las palabras de Iturralde, Real Madrid TV se defiende con vídeo demoledor de cuatro minutos en el que aseguran que "al fin se ha quitado la careta y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación". El vídeo repasa los errores que, a su juicio, Iturralde cometió contra el club blanco durante las 17 temporadas que fue árbitro de Primera División.

Hay que difundir este video que ha hecho el Real Madrid TV sobre Iturralde González, uno de los árbitros que más ha perjudicado al Real Madrid.pic.twitter.com/vlMO0ul0kL — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) March 12, 2023

Penaltis no pitados, goles en contra en claro fuera de juego y hasta un gol con una bengala sobre el césped.

En el vídeo también destacan que en los 17 años que Iturralde González arbitró en Primera División el Real Madrid obtuvo con él un balance de 30 victorias, 5 empates y 14 derrotas con 110 amarillas y 10 rojas mostradas.