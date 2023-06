La madre de Mbappé se convierte en tiburón: crea una agencia de representación y hace un fichajazo

Kylian Mbappé sigue ambientando el verano futbolístico tras la guerra que ha iniciado con su actual club, el PSG, con una carta en la que asegura que no tiene intención alguna de ejercer la cláusula que existe en su actual contrato por la cual podía ampliar un año su contrato -termina en 2024-.

En Qatar, hartos del niñato Mbappé, han dejado claro que o renueva o será traspasado este mismo verano, mientras Kylian ha afirmado públicamente su deseo de quedarse en París la próxima temporada y cumplir su contrato. La catarata de especulaciones con el futuro del astro francés han comenzado y todo pinta a que la nueva temporada del culebrón Kylian Mbappé va para largo.

El Real Madrid -su presidente Florentino Pérez tiene una obsesión con Mbappé desde 2017 y hasta que no lo fiche no se va a quedar a gusto- vuelve a sonar como el mejor colocado para convertirse, bien en este 2023 o en 2024 cuando Kylian acabe su contrato. El principal rival en la carrera por Mbappé del conjunto merengue es el Manchester United. La entidad inglesa va a pasar a manos de Qatar en breve y van a ir con todo a por el actual delantero del PSG. La batalla está servida.

Mientras Mbappé copa portadas de periódicos deportivos, su madre, Fayza Lamari, va a lo suyo. Aprovechando el tirón de su hijo, ha creado una agencia de representación de jugadores. La agencia de Lamari, por supuesto, contará con la presencia de sus dos retoños Kylian y su hermano Ethan, que se encuentra actualmente en el equipo sub 19 del PSG y al que le vaticinan un fantástico futuro en los próximos años.

El primer futbolista que se une a la agencia de Fayza es Rayan Cherki, una de las mayores perlas del fútbol francés, un auténtico jugón que ha destapado el tarro de las esencias la pasada temporada en el Olympique de Lyon y al que el PSG sigue la pista desde hace tiempo. Luis Campos es un enamorado del centrocampista de 19 años de ascendencia argelina.

Habrá que ver como se toman desde París este movimiento de Cherki, ya que era uno de sus principales objetivos de cara a la próxima temporada y con la guerra abierta entre Kylian y la directiva parisina, no parece muy viable que Fayza negocie el traspaso del denominado "Messi galo" con el actual club de sus dos hijos. Mientras todo el mundo está pendiente del futuro de su hijo, la señora Lamari se frota las manos con su "fichaje" galáctico particular. Un fichaje que no será el último, ya que el ambicioso objetivo es sumar a numerosas perlas galas al proyecto.