Víctor Font alerta de la caótica situación económica del Barcelona: "Estamos peor que con Bartomeu"

Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barcelona, ha sido muy claro en la mañana de este jueves sobre la actual situación del F.C. Barcelona. Mientras ha aplaudido los éxitos deportivos de Xavi, ha puesto el grito en el cielo con la gestión de Joan Laporta, sobre todo la económica, que dejan, según Font, al conjunto azulgrana al borde de la quiebra.

Primero llegaban los halagos a Xavi, un técnico en el que siempre confío el bueno de Font: "Los resultados deportivos han sido eclipsados por situaciones de ámbito institucional. No somos un modelo de oposición que pone palos a la rueda y que no ayuda, pero tenemos sentido de responsabilidad porque nos apoyó un tercio de los socios. Ayudar al club no es callar. Tengo satisfacción en la parte deportiva, pero por otro lado estoy triste y decepcionado y sobre todo muy preocupado, pero como soy optimista estoy esperanzado. Estoy contento porque se han puesto los fundamentos de un equipo de futuro, se ha ganado un título importante y la apuesta por Xavi, que teníamos nosotros, funciona. Nos decían que estaba verde, que no estaba preparado... pero era la apuesta que tocaba. Y también estoy contento por las secciones y el fútbol femenino".

Font comenzaba entonces a valorar la gestión de Joan Laporta, al que señala como gran culpable de que Lionel Messi no esté en el club: "Que se haya ido es el error más grande que se ha cometido, esta legislatura estará marcada por esto. Hacía falta creatividad y para eso hace falta liderazgo. Y ahora, estaba convencido de que Messi podía ser la solución a muchos problemas, y hablé con Xavi y también estaba seguro a nivel deportivo, pensaba que le aportaría mucho. Es Messi quien llama al técnico para decirle que quiere venir. Pero no hicimos los deberes a nivel económico con socios estratégicos. Hay mucha gente frustrada por esa ilusión que no se ha concretado. Tendríamos que haber hecho una asociación estratégica con él, un contrato vitalicio".

Los palos a Laporta no han terminado aquí. Considera Font que el trato a los socios es lamentable y que la improvisación en la toma de decisiones es la principal característica del mandato de Joan: " Los socios no contamos para nada y o no se nos dice la verdad o se nos engaña cuando: se nos dice hace dos años que Messi iba renovar o ahora que podía regresar... si no está aquí es por un problema de liderazgo; tampoco hay transparencia con los socios en los acuerdos estratégicos y relevantes, como el de Spotify, el Espai Barça, la construcción del Camp Nou con la empresa Limak, con las comisiones que se pagan o con los abonos... Hay sensación de improvisación constante".

El estocazo definitivo de Font a Laporta ha llegado a la hora de valorar el apartado económico: "la situación económica es muy preocupante. Llevamos en dos años y medio con mil millones de pérdidas en el negocio ordinario: 500 en el primer cierre (que fue compartido con la anterior Junta), 169 el año pasado y este será de 250 de pérdidas operativas... La masa salarial es incluso 30 millones más alta que con Bartomeu. Hay pérdidas estructurales que nos han forzado a vender patrimonio: las palancas. Si nos hemos vendido el patrimonio ¿cómo devolveremos ese dinero? Con números, el club hoy está peor ahora que hace dos años y medio, esto son datos. Tenemos más gastos, más pérdidas, menos patrimonio y más deuda. Económicamente, Laporta lo está haciendo igual o peor que Bartomeu".

Por último Font se ha referido al ‘Caso Negreira’: "Nadie cree que el Barça haya ganado ningún título por los árbitros, aunque esta polémica y campaña se debe también a un mal modelo de gestión. Falta autocrítica. No hay mecanismos de control internos, y si sigue así nos colarán otro caso Negreira en el futuro".