Dani Alves habla claro desde su celda: "El relato de terror que se está vendiendo nada tiene que ver con la realidad"

Dani Alves lleva en prisión desde el 20 de enero. Ingresó en la cárcel de Brians 2 tras ser acusado de cometer una supuesta violación a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Al brasileño se le ha denegado la libertad provisional y ha decidido dar la cara por primera vez en una entrevista exclusiva a La Vanguardia.

Alves, que se ha mostrado agradecido por la oportunidad que le brindan de dar su versión, asegura que tenía unas ganas enormes de hablar para que la gente pueda tener su punto de vista. Dani explica lo que sucedió el pasado 30 de diciembre en el reservado de la discoteca Sutton: "Todo lo que ocurrió en el baño solo lo sabemos dos personas. Ella y yo. Entro detrás de ella al baño. No cerré la puerta con pestillo, la puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water".

Dani asegura que el relato que se está vendiendo nada tiene que ver con la realidad: " "Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó, ni con lo que yo hice".

Alves continúa explicando su relato: "Esa madrugada, cuando la mujer con la que tengo el problema sale del baño detrás de mí, me quedo un rato junto a mi mesa. No estoy mucho tiempo porque era tarde. Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba. Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría".

El futbolista brasileño asegura que tras abandonar la discoteca "llegué a mi casa. Me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad. Me enjaboné con rabia. Me acosté en otra cama".

El ex del F.C. Barcelona apela a la conciencia y asegura que la presunta víctima está siendo mal aconsejada: "Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos. Allá ella con su conciencia. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato. Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie".

Por último, Alves pide perdón a su mujer, Joana Sanz: "Quiero pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es a mi mujer, Joana Sanz. Han sido, están siendo y serán días muy duros para ella. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo".