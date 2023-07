Isco destapa un escándalo: "Monchi me cogió del cuello y nos tuvieron que separar"

Isco Alarcón ha roto su silencio en una entrevista en Marca en la que se sincera. El futbolista, que se encuentra en el paro desde su salida del Sevilla en el mercado de invierno, tiene ganas de volver a sentirse futbolista, aunque habrá que ver si encuentra equipo tras destapar un escándalo ocurrido en el vestuario del Sevilla y en el que Monchi queda muy señalado. En el mundo del fútbol no se ve con muy buenos ojos que se aireen trapos sucios de los vestuarios, pero Isco, al que hace tiempo parece que al fútbol no le concede demasiada importancia, no ha tenido reparos en contar toda su verdad.

Alarcón lanzó graves acusaciones contra el que fuera director deportivo del equipo hispalense, Monchi, al que acusa de haberle "cogido del cuello" antes de abandonar el club andaluz el pasado mes de diciembre.

Tras decantarse por el Sevilla por la presencia e insistencia de Julen Lopetegui, todo se derrumbó para Isco tras la destitución del técnico vasco: "Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: ‘Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición. No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: 'Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir'. Y ahí entonces hubo un poco de conflicto...".

"Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije (a Monchi) que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui", apuntó el jugador de Arroyo de la Miel.

Isco aseguró que la presunta agresión de Monchi "sucedió después de un entrenamiento, camino de los vestuarios. Pues lo primero que hice fue apartarle y luego ya los de seguridad nos separaron del todo. Me consta que tanto Monchi como el club estaban pasando por momentos delicados, pero sobrepasar la barrera de la violencia no es algo que podía dejar pasar. Yo estaba contento en el Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelearme un sitio, unas veces le he conseguido, otras veces no... Pero bajarme del barco en esta vida, nunca", subrayó.

Isco confesó que "me fui a casa muy dolido, porque al final... Yo fui al club porque me había llamado Lopetegui, diciéndome que me quería, que me quería, que había buen equipo... Y yo fui encantado. Me bajé el sueldo cuatro veces con respecto a lo que ganaba en el Madrid y ya al llegar, gente del club me dice que Monchi no estaba de acuerdo con mi fichaje. Yo iba con la idea de jugar con el entrenador que siempre ha apostado por mí y de ganarme a la gente que no estaba tan confiada, pero sucedió esto... Entonces, imagina cómo llego a casa después. Llevaba cuatro meses en Sevilla, después de una mudanza con tres niños... Y entonces te ves de repente con las dudas de ver qué va a pasar, a dónde vamos a ir, los colegios... Es complicado, pero hay que ser fuerte y mirar hacia adelante".

Isco, que acude de lunes a viernes al centro de entrenamiento 'Crys Díaz & Co', en el que está haciendo su particular pretemporada, llevaba sin hablar cuatro años y reconoce que se ha equivocado a la hora de dejar pasar ciertas informaciones que no le dejaban demasiado bien en el ámbito profesional: "No he querido entrar al trapo de toda la rumorología y creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado porque la gente tiene que saber de primera mano lo que ha sucedido. Llevo tiempo con una armadura puesta y esto no es algo bueno".

El ex del Real Madrid, que asegura que se ha puesto en manos de un psicólogo tras el varapalo que sufrió en Berlín -se dio la vuelta en pleno reconocimiento médico tras sentirse estafado por el Unión que, según Isco, cambió de un día par otro las condiciones de su contrato, necesitaba tomar aire, desconectar limpiar su cabeza. Ahora, asegura, está preparado para volver y busca un proyecto donde pueda divertirse jugando al fútbol. Tras la tremenda rajada que se ha pegado contra Monchi y con la durísimas acusaciones vertidas es complicado que en España algún equipo le abra la puerta.