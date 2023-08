"Al árbitro se le fue el partido de las manos, si este es el producto Liga es una vergüenza". Así de a gusto se quedaba el técnico Xavi Hernández tras el partido que su equipo, el FC Barcelona, empató este domingo por la noche frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0), en el debut de los azulgranas en LaLiga EA Sports.

Un duelo cargado de polémica que vivió varias acciones controvertidas, desde la supuesta permisividad del colegiado César Soto Grado con algunos jugadores locales —especialmente el defensa uruguayo Damián Suárez, que en más de una ocasión fue al límite— hasta las expulsiones de Raphinha —por una agresión a Gastón Álvarez—, Jaime Mata y el propio Xavi.

Pero sin duda el punto álgido se vivió al final del encuentro. El árbitro riojano había dado nueve minutos de prolongación, pero en el 102’ —con el tiempo ya superado— fue avisado desde la sala VOR, con Javier Iglesias Villanueva al frente, para que revisara un posible penalti de Juan Iglesias a Ronald Araújo. Efectivamente, Iglesias derribó al defensa uruguayo en la esquina del área, junto a la línea de fondo. El problema es que antes Gavi, que vio la amarilla protestando precisamente ese posible penalti, había tocado el balón con el brazo, lo que dejaba la pena máxima en el aire.

Después de varios minutos de suspense, Soto Grado decidió pitar mano de Gavi, por lo que el penalti a Araújo se fue al limbo. El penalti de Iglesias al central uruguayo es claro. Lo que no queda tan claro es la mano de Gavi, y así lo exponía Xavi a la conclusión del encuentro: "No veo mano por ninguna parte. Si no son manos claras, no se pita. Eso nos dijeron. Ya no me gustó la reunión de los árbitros y hoy tampoco. Lo de hoy del tiempo es una vergüenza. Tiempo efectivo en el fútbol. Esto es ridículo. La mano es inventada".

Además del penalti de Araújo, el Barça vio cómo Raphinha era expulsado al final de la primera parte tras un codazo a Gastón en la cabeza sin el balón de por medio. Los de Xavi se quedaban con diez con más de medio partido por delante, pero Jaime Mata también vio la tarjeta roja al comienzo del segundo acto, por lo que ambos equipos volvían a igualarse, quedándose azulones y culés con diez.

Tras la roja a Mata llegó una jugada polémica con Ez Abde como protagonista, en la que el Soto Grado decidió no pitar como falta un forcejeo del extremo marroquí con Djené: las protestas desde el banquillo azulgrana conllevaron la segunda expulsión en las filas visitantes. El técnico Xavi Hernández protestó airadamente esta decisión del colegiado riojano, al que no le tembló el puso a la hora de mostrar la roja directa al técnico de Tarrasa.

De esta forma, Xavi y Raphinha se perderán el estreno oficial del Barça la próxima jornada en Montjuic, el domingo 20 de agosto frente al Cádiz.