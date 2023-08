Bellingham: el cinco disfrazado de nueve

Dos patidos de Liga y Jude Bellingham ha marcado en los dos. En una nueva temporada marcada por la salida de Karim Benzema y Marco Asensio, preocupaban los goles dentro del equipo blanco, pero la llegada del jugador inglés parece contentar al madridismo en estas dos jornadas de Liga.

El partido comenzó con un gol de Arribas, el excanterano del Real Madrid, en el minuto tres. La acción empezó en el área del Almería, de ahí Kroos mandó un centro lateral al que nadie llegó y el resto fue un visto y no visto. Ramazani por la izquierda, tiró hacia Robertone y el centro de este y lo cabeceó Arribas desde muy cerca. Lunin no pudo pararla. A pesar de no haber estado ahí al nivel de Courtois, el ucraniano terminó luciéndose, aunque a partir del viernes el encargado de la portería será Kepa en Vigo.

El Real Madrid ya no tiene previstos nuevos fichajes y no tiene un ‘9’ como relevo de Benzema, por lo que ahora para Ancelotti todo gira en torno a Bellingham, que a pesar de ser un centrocampista está cargado de gol. En el partido en San Mamés contra el Athletic de Bilbao marco el segundo tanto en una acción con un remate a la salida de un córner. En el Power Horse Stadium contra el Almería empató el gol de Arribas en la posición de un nueve.

En la segunda parte, el inicio no fue del Madrid, que no era capaz de remontar el partido y las manos de Lunin nos salvaron de unos cuantos goles que finalmente no llegaron a ningún lado. Volvió a tener Bellingham la pelota y ahí el inglés marcó el segundo tanto del Madrid, otro gol de nueve ejecutado por un diez.

El partido terminó con otro tanto de Vinicius cuando Ancelotti lo dejaba solo en la punta y este gol fue el que sacó de la zona de peligro al Real Madrid. Tras el tercer gol del conjunto madridista, a los del Almería les quedaban pocas cosas por hacer y no tenían ya ni ánimo ni fuerzas para remontar a un Real Madrid que terminaron siendo superiores.