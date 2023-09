El Atlético-Sevilla se suspende por el temporal que azota gran parte de la Península este fin de semana. El partido se disputaba esta tarde en el Metropolitano a las 18:30, finalmente ha sido cancelado por la previsión meteorológica.

⚠️Aviso rojo por lluvias en toda la Comunidad de Madrid y en la Mancha toledana. ¡Mucha precaución! El peligro es extremo: se esperan precipitaciones de intensidad torrencial y que, localmente, podrían superar los 120 l/m² en doce horas.

El aviso se activa a las 12:00 horas. https://t.co/zR9aVurJvK pic.twitter.com/AqYUF6DhA6 — AEMET (@AEMET_Esp) September 3, 2023

Ante la alerta roja de la AEMET, pedimos a los madrileños extremar la precaución y limitar al máximo desplazamientos por las tormentas previstas en la jornada de hoy. Los servicios municipales están prevenidos y trabajando para minimizar las posibles consecuencias de la DANA. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 3, 2023

Aplazado el Atlético de Madrid-Sevilla por las malas condiciones meteorológicas. ℹ️ https://t.co/LamoX2NieT — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2023

La AEMET avisaba de que iba a haber alarmantes previsiones, con un pronóstico de que pueden llegar a caer a lo largo de día de hoy en la capital alrededor de 300 litros por metro cuadrado. Después de una mañana de dudas sobre si el partido se iba a llevar a cabo, LaLiga ha anunciado a las 14:00 que finalmente se cancela.

"Ante la situación climatológica excepcional en Madrid, tras los avisos de alerta roja por parte de AEMET y las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid, LALIGA, tras haber analizado la situación y mantenido conversaciones durante la mañana con el Presidente de la RFEF, el Presidente del Consejo Superior de Deportes y los consejeros delegados del Atlético de Madrid y el Sevilla FC, ha tomado la decisión de aplazar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC previsto inicialmente para hoy a las 18:30 en el Cívitas Metropolitano de Madrid", anunciaba LaLiga en un comunicado.

La Comunidad de Madrid sigue con los niveles en alerta roja para hoy domingo y mañana lunes, por lo que se pide que no se utilicen los transportes y no se salga de casa si no es estrictamente necesario porque después de la hora de comer se espera que caigan ciento veinte litros en 12 horas con intensidades torrenciales.

El temporal ha hecho que finalmente el partido previsto para las 18:30 en el Metropolitano se haya visto obligado a posponerse a pesar de las dudas que ha habido sobre este durante toda la mañana y la nueva fecha para que el encuentro se lleve a cabo será comunicado próximamente por LaLiga.