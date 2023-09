Borja Iglesias la lía: llama fachas a los aficionados del Betis que le pitaron en el Villamarín

Borja Iglesias no atraviesa su mejor momento futbolístico. El Panda ha perdido la titularidad en el Real Betis -William José, al que le sobra algún kilo y que incluso estaba en la rampa de salida- le ha birlado el puesto. Claro indicativo del bajo nivel de un Borja que en ocasiones parece estar más preocupado de todo lo que ocurre fuera del terreno de juego que de lo futbolístico.

Populista a más no poder, Iglesias renunció a la Selección Española de Fútbol por lo que ocurrió en la pasada Asamblea Extraordinaria General de la RFEF donde Luis Rubiales afirmó que no pensaba dimitir tras el escándalo que protagonizó en el palco en la celebración del Mundial femenino tras imponerse España en la gran final a Inglaterra. El delantero del Real Betis dijo que no se sintió para nada representado y anunció vía Twitter que renunciaba a la Selección española "hasta que las cosas no cambien".

"Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes". "Por un fútbol más justo, humano y decente"

Borja, que como suele hacer siempre, buscó llamar la atención robándosela a las verdaderas protagonistas que son las heroínas que se alzaron con el Mundial femenino, generando aún más ruido del que ya había, hizo la renuncia a la Selección en un día clave para su actual equipo, el Real Betis, que se jugaba su futuro a medio y largo plazo en la Junta General Extraordinaria de Accionistas donde ese mismo viernes se votaba si los socios aceptaban o no una ampliación de capital de casi 43 millones de euros.

Tanto al club como a su técnico, Manuel Pellegrini, le disgustaron la actitud de un Borja Iglesias que recibió un tirón de orejas del entrenador chileno en rueda de prensa y después en el campo con suplencia incluida.

Pellegrini sobre el gesto de Borja Iglesias: "Discrepo con él. Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona". pic.twitter.com/K1zfRVYro3 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 26, 2023

El Betis, que ha empezado la temporada a muy buen nivel y que ha firmado un ilusionante mercado de fichajes gracias al talento de Ramón Planes y todo su equipo, vivió en el partido contra el Rayo Vallecano del pasado sábado una situación incómoda. Borja Iglesias recibía algunos pitos de parte de su propia hinchada cuando entraba al campo sustituyendo a William José en el minuto 76 de partido.

Pitos que no parece tolerar demasiado bien, ya que el compostelano daba un ’me gusta’ en Twitter a una publicación en la que aseguraba que los que pitaron a Iglesias lo hacían porque son fachas.

Un hecho que ha indignado a buena parte del beticismo y que pone, una vez más, a Borja Iglesias en la diana, que es donde parece que más cómodo se encuentra y no precisamente por sus méritos deportivos.

Llamó follacabras a la afición del Celta

No es la primera vez que Borja Iglesias tiene problemas con una afición por pasarse de patoso en Twitter.

Cuando jugaba en el Espanyol llamó follacabras a la afición del Celta, un equipo que le dio la oportunidad de crecer como futbolista en su cantera y que le abrió las puertas de par en par cuando no quiso luchar mano a mano con Maxi Gómez por un puesto en el once -pretendía que le aseguraran la titularidad, por lo que el Celta lo cedió al Real Zaragoza y la temporada siguiente el Espanyol se hizo con sus servicios al pagar los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión.