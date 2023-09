El 'caso Rubiales' llega a Hollywood: Woody Allen se moja sobre el polémico beso

El lamentable comportamiento de Luis Rubiales en el palco en la final del Mundial de fútbol femenino ha tenido una repercusión mediática tremenda. Su beso a Jenny Hermoso ha dado la vuelta al mundo, copando portadas de periódicos y siendo una comidilla a nivel internacional.

El último personaje público que ha querido dar su opinión ha sido el actor y cineasta estadounidense Woody Allen (87 años).

Aprovechando su estancia en Venecia con motivo de la 80ª edición del Festival de cine, Woody se ha mojado sobre lo que piensa del ya famoso beso en una entrevista concedida al diario El Mundo.

"Lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso'. En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto... pero no fue como si hubiera quemado un colegio. Los dos tendrían que arreglarlo y salir adelante".