La tremenda rajada de Arrasate contra el arbitraje con el Real Madrid y el Atlético de por medio

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, sigue indignado por el lamentable arbitraje sufrido por Osasuna contra el Atlético de Madrid donde se le anula un gol completamente legal de David García por una supuesta falta de Aimar Oroz sobre Witsel.

El técnico rojillo ha comparecido en rueda de prensa en la previa al partido del domingo en Vitoria ante el Deportivo Alavés, correspondiente con la jornada 8 de LaLiga.

Arrasate, que fue expulsado por protestar la acción del gol anulado, ha sido sancionado con un partido de suspensión.

En rueda de prensa, el técnico ha sido preguntado por ello y ha dejado una frase con la que ha intentado culpar a Ancelotti: "Hay niveles y niveles, es más fácil expulsarme a mí que, no quiero decir el nombre del Cholo Simeone porque parece que estoy diciendo algo malo contra él. El año pasado pasó con Ancelotti que protesta, llega a medio campo al descanso y no pasa nada".

Resulta curioso que no quiera meter a Simeone pero que instantes después se acuerde de Ancelotti en un partido de un año atrás. Un comentario bastante llamativo.

Arrasate, en rueda de prensa: 🗨 "En el segundo 30 el línea me amenaza ya, y yo no veo que pase eso con los otros banquillos". 🗨 "Yo creo que la forma de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo la misma". 🗨 "No es una pataleta mía, es obvio". pic.twitter.com/IooXTrPTNo — Relevo (@relevo) September 30, 2023

Otro tema del que se ha hablado ha sido de la presión que los clubes ejercen sobre los árbitros. Sobre esto, Arrasate ha afirmado que "la sensación es de que Gil Marín dice algo y a los dos días pasa eso". No obstante, ha apuntado que no quiere pensar que sea "causa efecto". En todo caso, ha lamentado lo siguiente: "Si los clubes grandes lo hacen es porque hace efecto. Nosotros no tenemos esas herramientas".