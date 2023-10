No hay mejor defensa que un buen ataque. Eso ha debido pensar Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona, tras ser imputado por el ‘caso Negreira’ por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

Laporta pasó por los micrófonos de 'El Matí de Catalunya Ràdio'. En una entrevista al periodista Ricard Ustrell, no solo ha defendido su inocencia y la del F.C. Barcelona, también ha atacado tanto al juez que le ha imputado como al Real Madrid: "No podrán probar nada porque no es cierto. No se ha pagado a árbitros. Esto acabará en una sentencia que absolverá al Barça. Estamos tranquilos", aseguró antes de dejar claro que no puede haber acusación de soborno: "No es un funcionario público (Enríquez Negreira), no es delito continuado y está prescrito. Ya veremos si entra en juicio porque está en la fase preoperatoria. Soy jurista y veo que esto no puede prosperar".

En cuanto a la imputación por parte del juez Joaquín Aguirre y el cambio de opinión al asegurar una semana antes que había prescrito todo en el caso de Joan Laporta, el presidente del Barcelona asegura que se lo olía: "Conociendo el histórico del juez, sí me lo esperaba. Como no hay fundamento, porque no hay delito continuado, como es una opinión mayoritaria, creo que no tiene recorrido. Incluso es contrario al criterio de la Fiscalía. Es extraño que un juez instructor califique los hechos cuando lo que tiene que hacer es investigar. Es la parte acusadora quien califica pero no el juez instructor. Todos los culés podemos estar tranquilos y como muchos otros casos que se han tenido que archivar creo que pasará lo mismo".

Laporta atacó al Real Madrid al asegurar que hay un "madridismo sociológico en las esferas de poder de la capital que siempre ha existido y ha aprovechado el 'caso Negreira' para intentar ensuciar nuestro club".

Joan le sigue echando cara al asunto y pretende justificar los más de 7 millones de euros pagados al ínclito Negreira en meros informes: "Al margen de la hipótesis del juez que dice que hemos comprado árbitros, algo que no es cierto, está la nuestra que no hemos negado nunca, que es que hemos pagado dinero por unos servicios técnicos de asesoramiento sobre árbitros como se hacía desde los tiempos de Gaspart y no sé si de Núñez. Se hacía habitualmente y lo hacen otros clubs. Todo estaba pagado vía transferencias bancarias y con facturas. Presentamos 629 informes y 42 CD's y eso de sólo tres años".

Pide la final del Mundial 2030

Laporta considera que la final del Mundial de 2030 debería jugarse en el Camp Nou, aunque afirma que será casi imposible, ya que los centros del poder le darán al Bernabéu el partido: "El estreno del Camp Nou será en junio de 2026... pero podríamos volver en noviembre del 2024. Me gustaría ser sede del Mundial de 2030. Ya lo pedimos. Seguro que seremos sede de semifinal. Es el campo con más aforo. Los centros de poder de la capital son muy madridistas.. ¿La final? Lo pediremos porque el campo y el acontecimiento se lo merecen pero no sé si nos lo darán. Supongo que los centros de poder querrán que sea en el Bernabéu. Yo daría por seguro una semifinal".

Está de acuerdo con la amnistía

Por otra parte, Laporta se mostró favorable a la hipotética amnistía a los políticos condenados por el 1-O que el el bloque de izquierdas podría estar negociando con el independentismo catalán como condición para formar gobierno. "Me gustaría que se consiguiera la amnistía porque es una injusticia", explicó en la radio autonómica.