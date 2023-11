Fin a la racha del Atlético de Madrid. Los colchoneros acudían al Estadio de Gran Canaria con una magnífica secuencia de seis triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports, pero se han estrellado contra un gran rival como la UD Las Palmas. Además de poner fin a esta racha, el equipo del Cholo Simeone pierde una buena ocasión para haber dormido como líder y se queda con 25 puntos, a tres del Real Madrid y el Girona.

Los primeros minutos ya presagiaban que el Atlético no iba a tener una noche fácil. Presión adelantada de Las Palmas, a los visitantes les costó entrar en el partido. Aún así, la primera ocasión fue para el conjunto colchonero con un zurdazo dentro del área de Pablo Barrios —novedad en el once del Cholo— que detuvo el guardameta Álvaro Valles.

Mucho más clara fue la oportunidad que tuvo minutos después Riquelme, quien tras recibir un gran pase de Antoine Griezmann al espacio se plantó ante Valles, que sacó con la pierna izquierda su disparo al primer palo. De Paul lo intentó superada la media hora con un disparo lejano y Munir El Haddadi, sólo unos segundos después, protagonizó el único intento con cierto peligro de los locales antes del descanso con un disparo que se fue por encima del larguero. Escaso bagaje en un primer tiempo un tanto flojo.

Los de García Pimienta se fueron al descanso con la sensación de haber plantado cara a todo un Atlético de Madrid y salieron con fuerza tras el paso por vestuarios. El comienzo local en el segundo tiempo fue similar al primero, aunque esta vez hubo premio para los insulares: un balón que no llegó a salir de banda lo condujo Sergi Cardona, le dio continuidad Moleiro, lo dejó pasar Javi Muñoz y lo enganchó Kirian desde fuera del área con un disparo raso para batir a un Oblak tapado. El VAR confirmó que ese balón no había superado la línea lateral en la génesis de la jugada.

La reaccionó rojiblanca no se hizo esperar con una llegada de Riquelme y disparo del canterano que dio en el palo y en Valles, pero la pelota no quiso entrar. A Simeone no le tembló el pulso para sentar a Koke y Griezmann e intentar cambiar el rumbo del partido con Marcos Llorente y Correa, primero, y con Giménez y Saúl Ñíguez, minutos después.

Relacionado Las Palmas baja al Atlético de la nube

Pero Las Palmas, donde García Pimienta también introdujo cambios, volvería a castigar al Atlético de Madrid con un segundo gol, obra de uno de los jugadores incorporados: Benito Ramírez. Javi Muñoz recuperó la pelota y Munir asistió a Benito, que batió a Oblak con un durísimo zurdazo para llevar el delirio a los cerca de 30.000 aficionados amarillos que llenaron el Estadio de Gran Canaria.

El Atlético reaccionó tarde, pero reaccionó, y lo hizo con el 2-1, obra de Álvaro Morata en el 82’ al rematar en boca de gol un centro desde la derecha de Riquelme —el canterano pasó a la otra banda tras los cambios del Cholo— sin que nada pudiera hacer Valles en esta ocasión. Había partido en Las Palmas: el Atlético fue a por el empate y casi lo logra en el descuento con una doble ocasión clarísima con un disparo lejano de Barrios, interceptado por el meta local, y un disparo cruzado del propio Morata que se estrelló en el travesaño.

Los madrileños creyeron en ir al menos a por un punto, pero ahí moriría el partido: derrota del Atlético que pone fin a una gran racha y ve cómo el sueño del liderato se esfumó rápidamente.



Ficha técnica

UD Las Palmas, 2: Álvaro Valles; Álex Suárez, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Perrone (Loiodice, m.70), Kirian; Marvin (Julián Araujo, m.70), Munir (Sory Kaba, m.84) y Moleiro (Benito, m.63)

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Molina (Javi Galán, m.76), Savic, Witsel (Giménez, m.65), Hermoso, Riquelme; Da Paul (Saúl, m.65), Koke (Marcos Llorente, m.60), Barrios; Griezmann (Correa, m.60) y Morata

Goles: 1-0, m.50: Kirian; 2-0, m.74: Benito; 2-1, m.82: Morata

Árbitro: Melero López (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a De Paul (m.62) y Giménez (m.93), del Atlético de Madrid

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports 2023/24 disputado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 30.080 espectadores. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de José Ramón Navarro, exconsejero de la UD Las Palmas