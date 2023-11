La carta del Valencia a sus fieles aficionados que irán al Bernabéu: "Vamos a rebelarnos"

El Valencia vuelve a enfrenarse a Vinicius y el Real Madrid este próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Desde la capital del Turia consideran que no es un partido más. Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han estado marcados por la polémica, cánticos racistas y todo tipo de quejas posteriores.

La directiva del Valencia no quiere que le envuelvan en más líos y ha mandado una carta a los 579 aficionados valencianistas que han comprado una entrada para el choque en la capital. En ella, además de agradecer el apoyo, piden a sus socios que se "rebelen" contra los que les acusan de ser lo que no son, en alusión a la afición y Mestalla como estadio racista.

El Valencia quiere mostrar al mundo que tiene una afición fiel, muy caliente, pero respetuosa y para nada racista. El hecho de que exista algún aficionado o grupo ultra radical indeseable, no implica que toda una afición quede señalada y manchada. De ahí que se toman muy en serio la visita al Bernabéu para dejar claro que "el valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista, esos no son los valores que nos identifican".

"La mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros. El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan".

Hay que recordar que en la última gala del Balón de Oro se utilizaron imágenes de Mestalla con Vinicius como faro para intentar erradicar comportamientos racistas. Hecho que indignó al conjunto che: "Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el racismo pero también pedimos el máximo respeto a nuestra afición y a nuestro Club".

El @valenciacf lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el Club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el… — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2023

La carta completa del Valencia a sus seguidores