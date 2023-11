La paciencia no está siendo una virtud del Villarreal esta temporada. Tras destituir a Quique Setién, del que se tenían muchas dudas sobre su compromiso y capacidad la temporada pasada tanto en la cúpula directiva del Submarino Amarillo como en el propio vestuario, este viernes le ha tocado a Pacheta.

El técnico burgalés ha sido fulminantemente despedido tan solo dos meses después de su llegada. Pacheta, a pesar de ganar en Israel al Maccabi Haifa, suscitaba muchas dudas en el club y será el director deportivo, Miguel Ángel Tena, el que se sentará en el banquillo castellonense en el Metropolitano este próximo domingo ante el Atlético de Madrid.

El Villarreal, un club que generalmente no suele rascarse mucho el bolsillo cuando se trata de apostar por técnicos, esta temporada acumula ya dos despidos.

Pacheta no consiguió enderezar la nave de un equipo cuyo vestuario era un polvorín en la etapa de Setién. Sorprende que no haya conseguido ganarse a los jugadores el burgalés, ya que en su etapa en Pucela se le acusó precisamente de conceder demasiada libertad y manga ancha a a unos jugadores que terminaron por subírsele a las barbas. Era la gran oportunidad de su carrera, pero su aventura al frente del Submarino ha terminado en desastre.

En ningún momento, a pesar de debutar con victoria, ha dado el equipo buenas sensaciones. El ex del Valladolid ha dirigido al conjunto castellonense en 12 partidos oficiales, en los que ha logrado dos victorias en liga, dos de Europa y otra en Copa ante un rival de categoría regional.

La alargada sombra de Marcelino

El nombre de Marcelino García Toral lleva tiempo revoloteando por encima de la cabeza de Pacheta. Desde que presentó la dimisión en Marsella, el técnico asturiano ha sido vinculado a un Villarreal al que ya dirigió con mucho éxito hace años. Tras la destitución del burgalés, las puertas para el regreso del asturiano están abiertas de par en par.

La intención de la directiva es aprovechar el parón para que Marcelino tenga algo de tiempo de implantar sus ideas. Vuelve a la que fue su casa siete temporadas después. Con el club de La Plana consiguió un ascenso a Primera , una semifinal de Copa y otra de Europa League y una meritoria clasificación para Liga de campeones.

Pepe Reina tiene claro que Pacheta no es el culpable

El veterano guardameta dio la cara por Pacheta y señaló a varios de sus compañeros -sin decir nombres- como culpables de la situación que atraviesa el equipo: "Si los jugadores no hacemos autocrítica, irán pasando entrenadores, y esa no es la solución. Hay que dar cada uno algo más y ayudar: que cada uno haga examen de conciencia. Él -refiriéndose a Pacheta- lo intenta y todos estamos muy bien con él. Pero está en manos de los jugadores y algunos están por debajo de su nivel y eso no es aceptable. Es tan sencillo como eso. Yo me siento en deuda con Pacheta. Lo hablamos desde el principio, no es problema de uno u otro entrenador. En esta situación cuesta más, pero si tenemos miedo a fallar, mejor irse a casa. Hay que tener personalidad, echarle valor a esto y saber que el error forma parte del fútbol. Somos conscientes y somos los primeros que queremos revertir la situación".