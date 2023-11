El curioso consejo viral de Gareth Bale a Jude Bellingham para triunfar en el Real Madrid

Jude Bellingham ha tirado la puerta grande del Santiago Bernabéu en sus primeros meses como jugador del Real Madrid. El centrocampista inglés enamora al cuerpo técnico, compañeros, directiva, afición e incluso a la prensa.

Jude ha tomado el relevo británico de Gareth Bale en el Real Madrid. El galés fue pieza clave en la conquista de cuatro Champions, con goles en tres finales, pero parte de la prensa española le hizo la vida imposible por no conceder entrevistas ni filtrar alineaciones.

Gareth ha sido muy claro cuando le preguntan que consejo puede dar a su compatriota: "El mayor consejo es que juegue el juego de la prensa deportiva de Madrid. Porque si no lo juegas y no haces lo que quieren los medios, si no hablas con ellos, si no eres básicamente un títere, recibirás muchos palos. Veías a muchos de los 'Galáticos' actuar así, hacer lo que la prensa quería. Probablemente ese fue mi problema, porque yo no quería hacer eso. Sólo quería jugar al fútbol e irme a casa. Eso me dificultó las cosas e hizo que me atacaran un poco más. Así que lo que tienes que hacer es hablar después de los partidos, y asegurarte de hablar en español...".

Bale tiene claro que su mayor error en el Real Madrid fue no bailarle el agua a parte de una prensa deportiva que masacró públicamente a un jugador que era querido en el vestuario y muy respetado por todos los entrenadores que tuvo en el conjunto merengue. Triste y desgraciadamente, el galés tiene razón. En este país, por lo general, o pasas por el aro o quedas señalado.