Lendoiro lanza un preocupante SOS para salvar al Deportivo de la Coruña

Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo, calificó este viernes de "penosa" la situación deportiva del equipo consumido el primer tercio de la temporada, por eso considera necesario "actuar con urgencia" en el mercado invernal para corregir las "carencias" existentes en la plantilla.

"La situación, desde hace semanas peligrosa, se agravó la pasada jornada. Los siete primeros clasificados, excepto el Barcelona B, incrementaron en dos los puntos que ya nos llevaban. Eso ha hecho que sonasen las alarmas, porque el problema se ha complicado de verdad", señaló el histórico presidente del Súper Dépor.

Para Lendoiro, "lo peor" no es que el conjunto blanquiazul se encuentre a nueve puntos del líder de la categoría, la Cultural Leonesa, ya que entiende "mucho más preocupante" que equipos como el CD Lugo o el Fuenlabrada, en estos momentos fuera de los puestos de promoción de ascenso, ya tienen una renta de cuatro puntos sobre los deportivistas.

"Creo que se necesita verdadera autocrítica y decisiones serenas. No ofrece duda alguna que se han cometido errores de bulto. Los de planificación los debe asumir el director deportivo, que lo acaba de hacer tímidamente, y los de gestión de una plantilla, con serias carencias, pero más que aceptable para la categoría, los debe admitir el técnico", criticó.

En una carta remitida a la Agencia EFE, el expresidente del Dépor apunta a la falta de gol como una de las principales carencias del equipo de Imanol Idiakez, y lo justifica porque "no exista un blanquiazul entre los 50 máximos goleadores de la Primera RFEF". "Es algo inaudito, solo cuatro equipos -Dépor, Tarazona, Sestao y Teruel- no cuentan con un jugador que haya conseguido marcar tres goles, pero la gran diferencia entre ellos es que, mientras el Deportivo es el primer favorito para ser el campeón, el objetivo del resto es no descender", recuerda.