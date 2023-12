El Sevilla vive un auténtico drama. La crisis institucional -la guerra por el trono entre los Del Nido- unida a una galopante crisis de juego y resultados han encendido todas las alarmas en el conjunto hispalense. El director deportivo, Víctor Orta está en el alambre. Su apuesta por Diego Alonso ha salido mal y no puede volver a fallar. El Sevilla peina el mercado en busca del que será su tercer entrenador esta temporada.

🔴 Salen del Ramón Sánchez-Pizjuán, Pepe Castro, Víctor Orta y Del Nido Jr 📣 Varios aficionados han esperado hasta su salida del estadio para insultarles@SevillaFC pic.twitter.com/UrKZroEALF — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) December 16, 2023

Al filo del descenso, el técnico uruguayo fue despedido de manera fulminante tras el ridículo ante el Getafe (0-3 en el Pizjuán). Cuatro son los nombres que maneja la directiva para rescatar una nave que va a la deriva. Eliminados en Europa, el riesgo de descenso es elevado. Los candidatos tienen que cumplir una serie de requisitos: experiencia y conocer la liga española. Algunos son viejos conocidos de la entidad como son los casos de Manolo Jiménez o Joaquín Caparros. Otro nombre que está en cartera es el de Diego Martínez -ex Granada y Espanyol-, recientemente destituido del Olympiakos.

Victor Orta, un año de contrato menos que Jordan. Déjenlo trabajar, que lo está intentando, LO ESTÁ INTENTANDO… aunque a veces los resultados no están acordes al trabajo realizado.

😆 pic.twitter.com/foDTmLb9Dp — 📻💃⚽️ Radio Penilla (@RadioPenilla) December 17, 2023

Los dos que más gustan son Javi Gracia, al que Orta conoce muy bien de su paso por el Leeds y el gran favorito, Quique Sánchez Flores. Experto en revivir equipos muertos como ya hizo hace dos temporadas con el Getafe, la directiva ya quería al madrileño para sustituir a Mendilibar. Finalmente se impuso la opción de un Orta, al que el crédito se le agota.

Relacionado El Sevilla destituye de manera fulminante a Diego Alonso tras la debacle ante el Getafe

Quique tiene la última palabra. Si da el ok será el elegido. El problema es que la situación del Sevilla es un regalo envenenado. Nadie esperaba estar en una situación así y solo quedan dos partidos para finalizar la primera vuelta. Salir del pozo no es fácil y la presión que rodea al equipo hispalense es terrorífica. El madrileño se lo piensa y el tiempo no juega a su favor. El martes el Sevilla tiene una auténtica final en Granada. Un fallo más en la elección del capitán del barco podría ser el definitivo. Acertar, como pasó el año pasado con Mendilibar, es capital para el futuro de un equipo que vive horas muy tensas.