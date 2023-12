Las claves, el formato y la hoja de ruta de la Superliga

Jueves 21 de diciembre será una fecha que puede ser recordada para la posteridad. El Alto Tribunal de la Unión Europea ha decidido terminar con el monopolio de UEFA y FIFA. Los clubes serán a partir de ahora dueños de su propio destino.

La Superliga comienza a ver la luz al final del túnel. El escollo más complicado de salvar, que era el legal, ya está superado. A partir de aquí la hoja de ruta de la nueva competición creada por Florentino Pérez, es la siguiente.

Lo primero que harán los promotores de la Superliga es explicar de manera clara el nuevo formato de la competición. Es falso que se trate de una competición cerrada, como siguen vendiendo sus detractores.

Los promotores de la Superliga se han venido moviendo en los últimos meses y ya han contactado con 60 clubs europeos. Clubes históricos, pero que ahora mismo no están en la elite europea como son Anderlecht o PSV. Clubes que gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden dar la cara sin miedo a represalias. A partir de ahora el objetivo es ir tocando a gigantes europeos para que se vayan sumando. La oferta económica será muy jugosa, por lo que los promotores son muy optimistas en cuanto a reclutar a grandes equipo.

El reparto económico es otro de los puntos clave: la sentencia deja claro que la UEFA no puede monopolizar el reparto televisivo, por lo que los inversores de la Superliga tienen la palanca que esperaban para poder ejecutar el plan que tienen planteado desde hace meses y que supondrá una contraprestación económica mucho mayor que la actual de la UEFA. Rea Madrid y Barcelona tienen un plus, la llamada 'prima de resistencia' por haber sido los que han sostenido el proyecto con A22.

El sistema de competición ha cambiado radicalmente desde el primer anuncio. Habrá tres divisiones, ascensos y descensos.

Los entresijos del nuevo formato son las siguientes:

- Habrá tres divisiones: Star League, Gold League y Blue League. Englobando en total a 64 equipos.

-Las dos primeras divisiones, la Star League y la Gold League, cuentan de 16 clubes cada una, mientras que la Blue League está compuesta por 32 clubes.

-La Participación estará basada en el mérito deportivo sin miembros permanentes. Habrá ascensos y descensos anuales entre las tres divisiones. El acceso a la Blue League será en base al rendimiento en las distintas ligas nacionales.

-Los equipos participantes en las tres divisiones jugarán partidos de ida y vuelta en grupos de 8, sumando un mínimo de 14 partidos por club al año.

- Playoffs para decidir el campeón de cada división y los ascenso y descensos: al final de la temporada, una fase eliminatoria decidirá los ascensos y los clubes campeones de cada división.

- No habrá saturación del calendario: los promotores de la Superliga garantizan que no habrá más jornadas europeas que las ya previstas en las competiciones actuales, y los partidos entre semana no interferirán con el calendario de las ligas nacionales los fines de semana.

- En el primer año de la competición, los clubes serán seleccionados en función de un índice de criterios transparentes basados en el rendimiento.

- Habrá fair play financiero: las reglas de Sostenibilidad Financiera y Transparencia serán claves para garantizar una competencia justa entre todos los clubes participantes.

La clave principal para que la Superliga triunfe

La idea es que la Superliga comience a disputarse en la 25/26. La clave para que triunfe son los clubes ingleses. Sin ellos el pastel sería mucho menos goloso para todos. Los promotores lo saben y están convencidos de que los Manchester United, Liverpool, Arsenal o Chelsea se irán incorporando a la nueva competición, como ya ocurrió en su día con la Copa de Europa, a la que inicialmente no se habían apuntado. PSG o Bayern Múnich, reacios desde el principio a la idea de la Superliga, serán los principales rivales.

La lucha por el nuevo orden del fútbol mundial ha comenzado. La partida de ajedrez será larga y habrá piezas como Arabia Saudí -apoyará la Superliga- o Qatar -apoyo a UEFA- que tendrán un papel relevante y serán fundamentales para decidir el futuro del mundo del fútbol.