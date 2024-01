La durísima crítica de Ander Herrera a la Superliga: "Vamos a dejar las bromas aparte"

Ander Herrera, centrocampista del Athletic, ha hablado muy claro sobre lo que piensan muchos jugadores y aficionados de equipos no tan grandes como el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid de la Superliga.

Herrera, en una entrevista concedida a ESPN Brasil, respondió al CEO de la Superliga que afirmó que para equipos como el Unión Berlín o el Girona era mejor disputar la Blue League -que sería la tercera categoría de la Superliga por detrás de la Star League y la Gold League. "Vamos a dejar las bromas aparte y a ser serios", sentenció un Ander que asegura que a él no le gusta la nueva competición que tiene la intención de comenzar en 2025. ¿La razón? Muy clara. No beneficiaría a los equipos modestos: "A mí no me gusta porque creo que quitas sueños e ilusiones a los aficionados de los equipos pequeños; y los equipos grandes lo son porque existen los equipos pequeños", valora.

Herrera considera que a la actual Champions League hay que darle una vuelta y hacer serias modificaciones y que la UEFA debe mirar por los intereses de los clubes que durante años han hecho "grande la competición", mencionando a Real Madrid, Barça, Manchester United y la Juventus como ejemplos de "equipos tradicionales y que hacen grande la competición", pero insiste que el formato de la Superliga no es la respuesta: "No le puedes decir al Girona que si ganan la Liga no van a poder jugar contra los mejores".

"El otro día escuchaba al CEO de la Superliga y me hacía mucha gracia. Decía que los aficionados del Girona seguro entenderían si les dicen que no pueden jugar la Champions League el año que viene, que tienen que ir a la tercera competición... Permíteme que me ría".

Hay que recordar que, Bernd Reichart defendió que para clubes como el Girona era más viable su formato. "Nuestra Superliga es mucho mejor para el Girona. Muchos clubes se quejan de que el premio de acceder a la Champions está envenenado. Llegas, pierdes tus partidos y en tres meses te vas a casa. No te da tiempo a consolidarte como un club europeo".

Unas palabras que irritaron a muchos clubes y al propio Ander: "No me creo que ningún aficionado de estos equipos acepte que otros les dirijan en sus sueños o que les digan 'Mira no, tenemos un plan mejor para ustedes: No van a jugar la Champions, van a jugar la tercera competición porque nosotros creemos que es mejor para vosotros'. Vamos a dejar las bromas aparte y a ser serios".

Herrera renunciará a mucho dinero para volver al Real Zaragoza

Herrera, que está luchando con su Athletic por volver a disputar la Champions League -actualmente los de Txingurri Valverde son terceros- jugará la próxima temporada, según ha podido saber Libertad Digital, en su amado Real Zaragoza si la liga da el visto bueno a la bajada importante de emolumentos que efectuará Ander -renunciado no solo a la jugosa oferta de renovación del conjunto bilbaíno, también a grandes ofertas de Arabia Saudí y LA MLS- para cumplir su sueño de terminar su carrera -acaba contrato el próximo 30 de junio con el Athletic y en agosto cumplirá 35 años- en el equipo de sus amores.