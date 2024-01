Xavi y el entorno del Barça: "Falta positividad, pero tranquilos que ya lo contrarresto yo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, dice que la distancia que les separa del Girona y del Real Madrid en LaLiga es "remontable", y cree "firmemente y de forma contundente" que pueden ganar los tres títulos por los que pelean esta temporada, además de advertir de que este domingo les espera "una salida difícil" ante el Real Betis.

"Jugamos con la misma presión que juegas si vas con cinco puntos de ventaja. El año pasado íbamos nueve puntos por delante, venía el Madrid y nos decían que podíamos perder LaLiga. Ahora estamos optimistas, sabiendo que estos puntos se pueden remontar. Debemos tratar de hacerlo bien, queda toda una segunda vuelta", declaraba el de Tarrasa en rueda de prensa.

Para iniciar esta tarea, este domingo les espera "una salida difícil". "No ha perdido en su casa desde hace muchos partidos. Empezamos una segunda vuelta con toda la ilusión del mundo; sabemos que tenemos una diferencia de puntos importante con Girona y Madrid, pero pensamos que es remontable y que depende un poco de nosotros, empezando por mañana. Es un equipo que juega bien al fútbol, pero que también te deja jugar. Es el mejor escenario para ver un buen Barça y para ganar, todo a partir del buen juego", apuntó.

"Siempre pienso en positivo, ya me conocéis. Quiero pensar que vamos a poder luchar esta competición. Hay dos equipos que están por delante, pero pienso en hacer un buen partido mañana, en que se vea el Barça de la primera vuelta. El objetivo es seguir ganando partidos para enchufarnos en la carrera por LaLiga", añadió, reiterando su convencimiento de que pueden ganar los tres títulos. "Lo creo firmemente y de forma contundente. No puedo decir que lo haremos, pero sí que lo intentaremos, estoy convencido", expuso.

Por ello, el técnico catalán considera que no pueden renunciar ni a LaLiga ni a la Copa del Rey. "No podemos desechar ninguna de las dos. Iremos a por los tres títulos que nos quedan. En febrero empezará la 'Champions'. Estamos motivados, ilusionados. Tenemos que mejorar y ganar partidos convenciendo. Está todo el juego, excepto la Supercopa", expresó.

Además, resaltó que "falta mucho" optimismo en el entorno culé. "Es lo que más falta, pero ya lo contrarresto yo. Supongo que los catalanes, el club, la historia... Vienen el Betis y el Athletic y yo veo una oportunidad. El hecho de haber sido futbolista y haber ganado muchas cosas me da tranquilidad, pero también he perdido muchas cosas. El Barça no siempre ha ganado", rememoró.

"El nivel de exigencia lo aceptamos, pero muchas veces falta positividad. El otro día éramos 13 chicos de la cantera convocados, estamos jugando con chicos de 16, 17 y 18 años, nos estamos construyendo, y también me han dado matado por decir por eso. Es actitud: si quieres verlo negativo, lo verás. El entorno no es positivo. El fracaso sería no intentarlo", continuó.

También habló de la eliminatoria de Copa ante el Athletic Club. "Marcará de forma positiva si ganamos mañana y si conseguimos clasificarnos en San Mamés. Es un rival que no queríamos y encima en su campo. Paso a paso, primero mañana, hay que pensar en el Betis y reengancharnos en LaLiga que se nos ha puesto complicada", indicó. "Es sorteo puro y hemos tenido menos suerte. Todo está en juego, competiremos en San Mamés. Las dos últimas veces nos eliminaron, y ojalá a la tercera vaya la vencida. Sabemos que es un escenario muy complicado y que es uno de los equipos más en forma", prosiguió.

En otro orden de cosas, Xavi habló de cómo ve a sus futbolistas, y aclaró las declaraciones en las que aseguró que a veces le desesperaba el equipo. "En la línea defensiva estamos muy bien, como a mí me gusta, en la presión tras pérdida también, recuperamos muchas pelotas; en aspectos de estrategia estamos excelentes", subrayó.

"Me refiero más al último pase, a elegir bien, pero hay que entender que tenemos gente muy joven en estas posiciones. Digo que me desespero porque veo el pase, que era mi cualidad, y no sucede como tengo en mi cabeza. Es cuestión de tiempo, de entrenarlo y de corregirlo. No era una crítica, era una sensación que tenía. Entiendo al futbolista y si algo tengo que es soy empático", señaló.

En este sentido, reiteró que "el mensaje no cambia desde el primer día": "que lo intenten, que jueguen bien al fútbol, de la manera que entrenamos siempre". "Lo hemos hecho en muchos partidos; hay que conseguir el nivel del día del Betis en casa, del Oporto, del Atlético, del Athletic... Queremos ganar y convencer, pero muchas veces nos está costando. Está todo en juego. Es un mensaje de tranquilidad, de calma y competir", afirmó.

Por otra parte, desveló que hará cambios en los próximos encuentros. "Seguramente necesitaremos rotaciones. Hay molestias, hay fatiga, jugamos cada tres días, solo hay uno que nos han pospuesto por la Copa. Debemos ir recuperando gente", dijo, antes de hablar del estado de Vitor Roque. "Era una pequeña molestia que tenía, pero ahora está al cien por cien", aseguró.

Respecto al portugués Joao Cancelo, apuntó que es "difícil" que esté listo para el domingo. "Pero para la Copa soy optimista. Lo intentó en la Supercopa, es muy positivo. Quiere estar, estaba sufriendo porque no podía. Hoy está bien, lo lógico es que mañana no esté, pero sí para San Mamés", declaró.

Por último, opinó que Ferran Torres "encarna lo que es un futbolista fuerte mentalmente". "Aquí en el día a día te hacen sentir pequeños, que no vales, que no sirves. Da igual que seas entrenador, jugador, jefe de prensa, médico... Con Ferran hablé en verano, me mandó un mensaje muy importante y pensé que cambiaría. Está fuerte, bien y positivo", concluyó.