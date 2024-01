Jota Peleteiro, canterano del Celta y que pasó sin pena ni gloria por el Real Madrid Castilla, hizo su carrera profesional entre España -jugó en el Eibar y en el Deportivo Alavés- e Inglaterra -Brentford y Aston Villa-.

Su zurda, llena de clase, era una maravilla. Sin embargo en 2021, cansado del fútbol, decidió colgar las botas. Ya no tenía motivación y se volcó en su faceta empresarial.

Jota, que estuvo 10 años con la ex de Kiko Rivera Jessica Bueno, es el accionista único del grupo Rammalloc, con sede en Bilbao. Una empresa que se dedica a invertir en diversos sectores del mercado en busca de la evolución, innovación y la excelencia. De la misma nace Rammalloc Sports, en la que ofrece servicios deportivos de alto nivel y soluciones de innovación aplicadas a cualquier sector.

Jota, además, es propietario de la cuadra de caballos de carrera Cuadra Santiago y copropietario de la empresa textil Warburton y de Ötzi, entidad que, a través de una aplicación, se encarga de conectar a tatuadores y clientes.

Su último negocio, un pelotazo

La última aventura empresarial de Jota es la que le ha elevado a otra dimensión. El gallego es el presidente de la empresa de tecnología agrícola 'Groinn', que cuenta con 80 trabajadores. Esta empresa de hardware y software que utiliza un avanzado sistema de inteligencia artificial, pretendiendo mejorar el futuro del planeta, está en proceso de asociarse ni más ni menos que con el Gobierno Español para proporcionar ayuda agrícola digital. Un acuerdo que le catapultaría directamente al selecto grupo de los multimillonarios, ya que pasaría a tener un valor de 750 millones de dólares.

Groinn pretende transformar el sector agrario utilizando la agricultura inteligente, es decir todos los avances tecnológicos y datos disponibles para optimizar la producción y mejorar la eficiencia y calidad del sector. El objetivo es mejorar el rendimiento agrícola, prevenir incendios, mejorar la calidad del producto, digitalizar terrenos...

Uno de los lemas de Groinn dice lo siguiente: "GROINN lidera una revolución, transformando campos en oasis de productividad sostenible. Con nuestra tecnología patentada, única en el mundo, no solo maximizamos rendimientos, sino que hemos roto las barreras tecnológicas, revelando en tiempo real lo que hay debajo de nuestros cultivos".

La Xunta de Galicia le dio el primer empujón a un proyecto que a finales de febrero estará presente en los cinco continentes. Jota explicó en 'The Athletic' la evolución de un proyecto que no tuvo unos inicios sencillos: "Fue muy complicado al principio. Invertimos mucho dinero sin saber si iba a funcionar al ser una idea completamente novedosa. Me siento muy orgulloso porque mucha gente me decía: 'Esto es una locura'. Ahora, estas personas dicen: 'Dios mío, vas a ganar mucho dinero'. El valor de la empresa vale ahora 10 veces más que el dinero que invertí. Estamos en negociaciones con muchos gobiernos de todo el mundo porque quieren la tecnología y somos líderes de la industria. Estamos hablando con grandes empresas en Estados Unidos y estamos avanzando más rápido de lo que pensábamos".

Jota Peleteiro, el intrépido empresario con zurda de oro, pasará a convertirse en uno de los exfutbolistas más ricos del mundo. Cuando hace dos años Arabia Saudí llamó a su puerta para hacerle una millonaria oferta y descolgar las botas, él tenía claro que lo que tenía entre manos era mucho más jugoso. Apostó fuerte y no se equivocó.-