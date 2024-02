El Girona, indignado con la actuación de Gil Manzano y el VAR: "Así gana el Madrid"

El Girona perdió dos puntos en su lucha por el liderato este sábado tras empatar a cero en Montilivi ante la Real Sociedad. La actuación de Gil Manzano y el VAR, anulando un gol por fuera de juego a Yangel Herrera y con unas tarjetas amarillas polémicas que dejarán a los gerundenses sin el propio Herrera, Blind y su técnico Míchel -fue expulsado- la próxima jornada en el Santiago Bernabéu ha indignado a club, afición y prensa.

Tras el partido Míchel, que suele ser un técnico muy comedido en sus declaraciones, elevó el tono: "Es un error claro del VAR porque el tanto llegó 40 y tantos segundos y tres jugadas después de ese supuesto fuera de juego" de Savinho.

📺💥 El surrealista gol anulado al Girona contra la Real Sociedad. 👉🏻 Entre el fuera de juego y el gol se producen 37'', dos despejes y un robo de balón de Brais Méndez. ❌ ES GOL LEGAL. ▪️ Brais Méndez roba el balón y lo pierde al momento. Sigue siendo un cambio de posesión. pic.twitter.com/12vAcIqNqD — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 3, 2024

Míchel aseguró que "lo ha visto todo el mundo" y señaló que "no se puede rearbitrar 40 y tantos segundos después una jugada. No tiene mucho sentido porque si empiezas a rebobinar hay muchas acciones que pueden ser sancionables y no se sancionan".

Este domingo, el diario L’Esportiu, abría su portada con el titular: "Así gana el Madrid". En Montilivi el cántico "Así, así, así gana el Madrid" retumbó al final del partido ante la Real Sociedad. Los ánimos están muy caldeados en Gerona.

🔊 "Así, así, así gana el Madrid". El cántico de Montilivi tras la expulsión de Míchel. #DeportePlus pic.twitter.com/jjY0J8PMst — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 3, 2024

La polémica revisión del VAR y las tarjetas de Gil Manzano

En el gol anulado el VAR retrocedió 40 segundos el partido para ver el fuera de juego de Savinho y dejar sin subir al marcador el tanto. Durante el transcurso de estos 40 segundos hubo tres centros al área y dos despejes de balón por parte de los futbolistas de la Real. En L’Esportiu consideran, al igual que Míchel, que fue "una revisión escandalosa del VAR".

El Girona, que se enfrenta al Real Madrid la próxima semana en el Santiago Bernabéu en un partido clave en la lucha por el liderato, no podrá contar con Yangel Herrera ni con Daley Blind, al ver ambos la amarilla y cumplir ciclo. Especialmente dolora fue la cartulina que le enseñó Gil Manzano al holandés con el partido ya terminado. Algo que escuece y mucho en Gerona. Tampoco podrá sentarse en el banquillo Míchel, que fue expulsado con roja directa.

🟥 Míchel, expulsado: no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8lpm80aU4U — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 3, 2024

El técnico alza la voz por su roja y la absurda amarilla a Blind: "fue "un castigo muy grande e injusta porque solo pidió una falta sobre Savinho. Lo digo con los brazos en alto y es sancionable con tarjeta amarilla, pero no he insultado ni he faltado el respeto a nadie ni he saltado al campo. Blind me ha dicho que le ha preguntado en inglés porqué solo añadía dos minutos. La tarjeta amarilla es excesiva".

Blind no estará en el Bernabéu por ver esta amarilla. El holandés perdió la cabeza, entendible por parte de Gil Manzano. pic.twitter.com/IrMarixvMi — 🅿 (@finallyxpablo) February 3, 2024

Por último Míchel considera que actuaciones arbitrales así hacen mucho daño a la competición: "Hace daño a LaLiga. Hay respetar mucho más la competición". En Gerona están indignados con el CTA.