Los estremecedores relatos de la prima y la amiga de la presunta víctima de Dani Alves: "Le hizo muchísimo daño"

Este lunes ha dado comienzo en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Dani Alves. El futbolista se enfrenta a una pena de doce años de cárcel por una presunta agresión sexual con penetración.

Dani Alves supuestamente violó a una chica la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Desde el 20 de enero de 2023, el jugador está en prisión preventiva y se ha denegado su libertad condicional en reiteradas ocasiones debido al elevado riesgo de fuga que presenta su caso.

La víctima ratifica ante el tribunal que Alves la violó



La joven que acusa a Dani Alves de haberla violado ratificó su versión en una declaración de más de una hora, a puerta cerrada y entre extremas medidas de protección.

Según fuentes jurídicas, la víctima mantuvo ante la Audiencia de Barcelona el relato que ha sostenido a lo largo de la instrucción de la causa: que Alves la agredió sexualmente, con violencia y una actitud despectiva, tras apremiarla a entrar con él en el estrecho baño del reservado de la discoteca Sutton.

La declaración fue sin público, a puerta cerrada, con la voz distorsionada y la imagen pixelada, para impedir que se pueda divulgar su identidad en caso de una posterior filtración de la grabación del juicio.

"Me ha hecho mucho daño"

La joven salió del baño de la discoteca Sutton llorando "desconsolada" y contando a sus amigas que el futbolista le había hecho "mucho daño", pero inicialmente se resistía a denunciarlo mientras repetía: "Solo quiero irme a casa, no me van a creer".

Así lo relató, entre lágrimas, una de las dos amigas que acompañaban a la víctima quien ha añadido que Alves tuvo una actitud "babosa" y que también la toqueteó tanto a ella como a la otra chica del grupo.

Según ha contado la testigo, cuando la víctima, de 23 años, salió del baño del reservado al que había entrado con Alves, no paraba de llorar "desconsolada" y "muy nerviosa", por lo que pidió a sus amigas salir de la discoteca mientras insistía en que el futbolista le había hecho "mucho daño".

La testigo ha añadido que la denunciante solo quería marcharse a su casa y que a ella y a su amiga les costó "horrores" convencerla de que denunciara: "Solo repetía no me van a creer, no me van a creer".

Los días posteriores a los hechos, ha agregado, la joven permanecía en shock, todavía sin querer denunciar, y actualmente sigue sufriendo ansiedad, apenas sale de casa, se siente observada y ha perdido la "alegría" que la caracterizaba, ya que se vuelve obsesiva "con todo".

Así ocurrieron los hechos según la amiga de la víctima

Según ha relatado, la víctima y sus dos acompañantes accedieron a entrar en el reservado en el que estaba Alves con un amigo después de que este las invitara en dos ocasiones, a través de un camarero, a tomarse una copa con ellos en esa zona VIP de la discoteca Sutton, que cuenta con un pequeño baño privado.

Ya en las presentaciones, ha detallado, Alves tuvo una actitud "babosa", hasta el punto de que a ella le intentó tocar el trasero y a la otra amiga sus partes íntimas.

Cuando Alves, primero, y la víctima, después, se fueron al lavabo del reservado, la testigo ha relatado que los perdieron del vista durante unos minutos, momento en el que ella se fue al baño y, al salir, recibió en el móvil un mensaje de su otra amiga que le decía que la denunciante "necesitaba irse".

"Llorando desconsolada"

Las tres quedaron en verse en el ropero de la discoteca, donde asegura encontró a su amiga "llorando desconsolada" y repitiendo "me ha hecho mucho daño", mientras con un ademán nervioso se tocaba las piernas. "No la había visto así en mi vida", confesó.

A preguntas de la defensa de Alves, la testigo, que es abogada, ha contestado en muchas ocasiones con un "no recuerdo", ante lo que la presidenta el tribunal, la magistrada Isabel Delgado, le ha advertido de que no podía eludir las respuestas aduciendo falta de memoria: "si recuerda algo, tiene la obligación de decirlo, debe decir la verdad".

La testigo, que durante su interrogatorio ha roto varias veces a llorar, se ha excusado afirmando que en aquellos momentos estaba muy nerviosa.

A preguntas de la Fiscalía, la joven ha precisado que en ningún momento vio a Alves tambaleándose, una pregunta en la que el ministerio público pretende contrastar la versión de la defensa de que el futbolista iba borracho, con lo que podría beneficiarse de una atenuante para rebajar su eventual condena.

Me puso la mano y me tocó mi zona íntima"

La prima de la víctima de la presunta agresión sexual por parte de Dani Alves, que junto a una amiga estuvo con ella la noche de la violación en la discoteca, relató que se sintió incómoda: "Nos bailaban muy cerca. Me puso la mano y me tocó mi zona íntima".

"Sé que a la denunciante le puso la mano en la zona íntima también. Yo me separé porque lo había intentado con una y con otra, y vino mi prima y me dijo que él le insistía mucho en que se fueran a algún sitio y ella no quería irse", ha añadido.

Ha relatado que vio a Alves dirigirse a una puerta --que pensaba que era una salida al exterior-- y que estuvo esperando a la víctima, y que ella misma le dijo que se fuera a hablar con él.

"Tenía muy mala cara"

La testigo también ha dicho que se quedó a solas con un amigo de Alves y que estuvieron conversando y se dieron el Instagram y, al cabo de unos minutos, vio que se abría la puerta y salió el futbolista, pero su prima tardó unos minutos y vio que "tenía muy mala cara".

"Le pregunté si estaba bien y si quería que nos fuéramos, y ella me dijo que necesitaba irse. Nos fuimos de allí y yo escribí a mi amiga diciéndole que (la víctima) necesitaba irse. Sólo me dijo que le había hecho mucho daño, que se había corrido dentro", ha sostenido.

También ha manifestado que el amigo de Alves le escribió por Instagram a las 5 horas y le dijo que estaba contento de conocerla y que "si necesitaba cualquier cosa, allí estaría", y ella quiso ser simpática y le contestó con un mensaje de 'feliz año', aunque acabó dejándole de seguir.

Ha explicado textualmente que la misma noche de los hechos la víctima no podía ni hablar del tema, ni ella misma se creía lo que le había pasado --en sus palabras--, y que desde entonces toma antidepresivos, no trabaja y apenas sale de casa: "Lloramos día sí, día no. Está mal".

Al ser preguntada por si reconocieron al futbolista, la testigo ha dicho que el jugador le dijo a la víctima que era jugador de petanca, aunque supieron que era jugador de fútbol porque otras personas del VIP se lo dijeron; lo buscó en Internet, "pero no había cobertura".

También ha negado ver riesgo de que fuese a pasar algo cuando Alves y su prima entraron en la otra habitación --que resultó ser un baño--, ya que "si no, no le hubiese dicho que fuera a hablar con él".