La propuesta de sanción para el niño que metió el dedo en el culo a Ocampos en Vallecas

La Comisión Antiviolencia ha acordado proponer una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un seguidor menor de edad del Rayo Vallecano que tocó el glúteo del argentino Lucas Ocampos, delantero del Sevilla, cuando se disponía a hacer un saque de banda durante el partido liguero disputado por ambos conjuntos en el estadio de Vallecas.

En su comunicado, Antiviolencia explica que el seguidor rayista, que estaba sentado en primera fila, le tocó el gluteo a Ocampos con un dedo cuando el futbolista se disponía a reanudar el juego.

"Este grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos. Tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador", argumenta la Comisión, quien recuerda que ambos clubes publicaron sendos comunicados por estos hechos.

Además, LaLiga confirmó que interpondría una denuncia contra el autor de esta agresión ante la Fiscalía de Menores.

Lucas Ocampos, que en todo momento guardó la compostura, lamentó lo sucedido al acabar el partido, en el que ganó el cuadro andaluz por 1-2, y pidió que LaLiga tomase el asunto con seriedad, "como hace con el racismo".

"Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo en declaraciones a Dazn a pie de campo.