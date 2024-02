Mbappé deberá arrodillarse ante Florentino Pérez para fichar por el Real Madrid

Kylian Mbappé ha decidido salir de la cárcel de oro donde ha estado metido los últimos siete años. El astro galo abandonará el PSG el próximo 30 de junio. Con los bolsillos llenos, pero sin la gloria que pretende conseguir en su próximo destino. A sus 25 años no ha ganado ninguna Champions y tiene cero balones de oro. Mbappé quiere demostrar lo que muchos opinan: que es el mejor jugador del mundo y para ello considera que es imprescindible marcharse de Francia a una liga de primer nivel. El sueño de Kylian, que después de dar su palabra al Madrid hace dos años no tuvo el arrojo suficiente de cumplir su compromiso por la presión a la que fue sometido, está más cerca, pero ojo no está cerrado.

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes del Real Madrid, Mbappé no ha firmado (todavía) con el conjunto merengue. El Madrid sigue su hoja de ruta. Florentino, que lleva detrás del galo desde 2017, tiene a tiro cerrar el círculo. Pero en esta ocasión deberá ser Kylian el que llame a la puerta. La oferta se mantiene intacta dos años después: 50 millones de prima de fichaje, una ficha anual dentro de la escala salarial de la plantilla -no cobrará más que Bellingham o Vinicius-, y muy inferior a la que cobraba en el PSG. Y un asunto capital, reparto de los derechos de imagen: 50% para el Madrid y la otra mitad para el futbolista.

Mbappé deberá arrodillarse ante Florentino y pasar por el aro después de traicionar al presidente merengue hace dos años. Debe mover ficha, renunciar a mucho dinero para conseguir la gloria que tanto ansía en un contexto que ahora es mucho más favorable para los merengues: el crecimiento de Vinicius y el bombazo del rendimiento en su primer curso de Bellingham hace que el fichaje de Kylian no sea prioritario. Es una oportunidad más que una necesidad. Florentino nunca pierde.