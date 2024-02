El Real Madrid pone el grito en el cielo con la actuación arbitral en Vallecas: "Sibilino y tendencioso"

Empate amargo del Real Madrid en Vallecas en un duelo en el que los de Carlo Ancelotti fueron muy superiores en el arranque. Se pusieron 0-1 con el tanto de Joselu, el gallego incluso marco un doblete, pero su segundo tanto fue anulado al salir completamente el esférico por línea de fondo antes de que Lucas Vázquez le diera el pase de la muerte.

El Rayo se vino arriba tras el penalti por mano de Camavinga que convirtió Raúl de Tomás y en la segunda mitad el duelo fue muy igualado. Dos puntos que se deja un Real Madrid en su lucha por el título para ponerle algo de picante a la liga. Desde el conjunto merengue, llevando la contraria a su entrenador, un Carlo Ancelotti que resaltó el buen papel que firmó el colegiado del encuentro, Muñiz Ruiz, consideran que el trencilla les birló el triunfo con varias acciones decisivas.

De la mano de Camavinga han sacado 300 repeticiones en 200 ángulos

De este penalti de Isi a Camavinga ni una

La liga Negreira

Si ganamos la Liga será un milagro

Si llega a ser Lewandoski pita penalti. pic.twitter.com/Xl9zywsQm4 — Jose Martin (@joseanmacam) February 18, 2024

En Real Madrid TV, donde califican el arbitraje como sibilino, reclamaron sobre todo dos acciones: un posible penalti de Isi sobre Camavinga en un córner, en el que el francés reclamó haber sido derribado cuando entraba corriendo en busca del remate, y otro de Óscar Valentín sobre Rodrygo, en el tramo final, tras una zancadilla dentro del área que solo protestó Luka Modric.

Empujón de Isi Palazón a Camavingahttps://t.co/rOfgVnhj2t — El Ojo del VAR (@ojodelvar) February 18, 2024

"Arbitraje sibilino y tendencioso", fueron las palabras de los analistas para referirse a un Muñiz Ruiz del que se considera que no da el nivel: "No está para partidos grandes ni pequeños. No está para pitar en Primera. Ya ha hecho méritos, espérate que no le hagan internacional la semana que viene".

Y cuantas hemos visto del posible penalti a Rodrygo? Entre 1 y ninguna, y visto esto, no me queda tan claro que no haya nada pic.twitter.com/1ar8d2ZOIN — Juan (@JuanNPV) February 18, 2024

Además pusieron el grito en el cielo con la retransmisión televisiva: "Hay una diferencia de trato en la retransmisión televisiva, en cuanto a profundidad de las repeticiones de ciertas acciones entre los dos equipos".

El Madrid vuelve a sentirse perjudicado por la actuación arbitral.