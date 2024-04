Joaquín, José Manuel Soto y César Cadaval presentan el Partido de la Alegría en el Benito Villamarín

La Fundación Alalá ha presentado hoy en el antepalco del Estadio Benito Villamarín el Partido de la Alegría, que el próximo 6 de junio enfrentará a una selección de exfutbolistas contra cantantes y artistas musicales en el césped del mismo estadio del Real Betis Balompié.

Un encuentro con un marcado carácter solidario, pues la mayor parte de los fondos recaudados irán destinados a la Fundación Alalá -que tiene como objetivo ayudar a cientos de jóvenes y adultos con pocos recursos, con el fin de ayudarles a través de distintas actividades para que puedan brillar con luz propia gracias a su talento- y que contará con un formato novedoso, pues a la conclusión del encuentro será momento para que los artistas actúen en el mismo césped del Benito Villamarín.

En la presentación han intervenido el exfutbolista bético Joaquín Sánchez, el cantante José Manuel Soto –a su vez, vicepresidente de la Fundación Alalá- y el artista César Cadaval (Los Morancos), que han estado acompañados por la primera teniente de alcalde de Sevilla, Minerva Salas; los artistas Jaime Soto y Emilio ‘Cara Café’; el presidente de la Fundación Alalá, José María Pacheco; el director de Relaciones Institucionales del Partido de la Alegría, Julián García de la Borbolla, y el promotor de la iniciativa, Álvaro Garrido.

Entre los presentes se encontraban la directora general de la Fundación Alalá, Blanca Parejo, así como el director de Relaciones Institucionales de la Fundación del Sevilla FC, Pablo Blanco, y el director de Relaciones Institucionales del Real Betis, Rafael Gordillo.

En el acto, que ha estado moderado por el periodista Guillermo Domínguez -jefe de Deportes del Grupo Libertad Digital-, se han desvelado detalles del Partido de la Alegría, que cumplirá su segunda edición tras la disputa de un primer certamen en 2009, en La Cubierta de Leganés (Madrid).

Entre los futbolistas confirmados que disputarán el II Partido de la Alegría se encuentran Joaquín, Rodolfo Bodipo, Fernando Redondo, Paco Buyo, Guti, Fernando Morientes, Fabio Cannavaro y Demetrio Albertini, entrenados por Adolfo Aldana; y entre los cantantes y artistas musicales, David Bustamante, David Summers, Taburete, José Manuel Soto, Arcángel, Hugo Salazar, Juanlu Montoya y Mi hermano y yo, entrenados por Rafa Almarcha, así como Rosario Flores y Pastora Soler (estas dos últimas pendientes de confirmación),

El promotor Álvaro Garrido ha recordado cómo nació el Partido de la Alegría en 2009, al tiempo que ha destacado el apoyo de la Fundación Alalá y su presidente, José María Pacheco, para poder recuperarlo quince años después. "Hacemos un partido entre una selección española de cantantes y futbolistas. Luego Adolfo Aldana sigue con la iniciativa en muchos pueblos de España y también el periodista Ángel Acién. Es la primera vez que se hace el partido y el concierto en el mismo evento. Serán dos equipos de amigos", explicaba Garrido.

Pacheco, quien ha recordado que la palabra ‘alalá’ significa alegría en caló, destacaba que la fundación que preside se dedica "sobre todo a la educación". "Es el gancho que utilizamos para que estos niños salgan de los barrios más desfavorecidos. Tenemos muchísimos proyectos para las Tres Mil Viviendas. Alalá representa más a la ciudad que a nosotros mismos. Hay que darle las gracias al Real Betis porque Alalá es más bien bética, así que menos mal que estamos César Cadaval y yo, que somos sevillistas", bromeó. "Nuestra única voluntad es ayudar, somos personas que la vida nos ha reconocido y ahora nos toca aportar a los demás", añadió.

El cantante José Manuel Soto, a su vez vicepresidente de la fundación, dice que la palabra Alalá "es mágica" porque "puerta a la que llama, puerta que se abre". "Como sevillano me da vergüenza que al lado de Heliópolis y Pineda haya uno de los barrios más pobres de Europa", apuntó en referencia a las Tres Mil Viviendas, "eso es un fracaso y una responsabilidad de los políticos que gobiernan la ciudad. Si nosotros podemos ayudar a que las cosas cambien, ahí estamos".

Para Joaquín es "una alegría inmensa" volver a vestirse de corto el próximo 6 de junio, en el aniversario de su despedida del Benito Villamarín, pero sobre todo "poder poner mi granito de arena a ayudar a esos niños en exclusión social y que tanta falta hace. Vamos a echar un ratito para que la causa sea ayudar a estos niños, que tengan ilusión y el proyecto de cumplir el sueño que ellos tengan".

Minerva Salas recordaba cómo nació el Partido de la Alegría: "Esto empezó un domingo de madrugada, Jaime Soto me llama y me propone este proyecto. Nosotros nos conocemos en el Polígono Sur, él me contó qué andaba rondándole la cabeza y yo esperé al proyecto de José Luis Sanz para ponerlo en marcha. Alalá era un socio indispensable en nuestro camino y el Partido de la Alegría se celebrará para intentar cambiar cómo está la situación en el Polígono Sur".

Patrono de la fundación es César Cadaval (Los Morancos), quien ha destacado "el potencial que hay en las Tres Mil Viviendas, con niños que cantan, que bailan, también que juegan al fútbol… merece la pena que vengamos todos. Ni béticos ni sevillistas: Sevilla tiene que estar con Alalá el próximo día 6.

Por su parte, Julián García de la Borbolla ha mostrado su reconocimiento y agradecimiento a la sociedad civil sevillana, a la que ha pedido que acuda en masa ese día al Partido de la Alegría.

El acto de presentación terminó con la actuación de los artistas de la Fundación Alalá, junto a Emilio ‘Cara Café’, después de anunciarse que las entradas se pondrán a la venta a partir de este miércoles 10 de abril, a través de El Corte Inglés, con precios populares de 20, 25 y 30 euros.