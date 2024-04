Joan Laporta, y con él prácticamente todo el barcelonismo, siguen en sus trece, empeñados en que el gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu (en el minuto 27 y con empate a uno en el marcador) fue legal, al entender que la pelota traspasó completamente la raya de gol.

Por eso, el máximo dirigente culé ha pedido tanto al Comité Técnico de Árbitros (CTA) como a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que les faciliten todas las imágenes y audios disponibles de esa acción. Laporta va más allá y advierte que, si el Barcelona considera que el gol era legal —como así sigue pensando en este momento—, emprenderá las acciones legales oportunas y pedirá la repetición del partido, que acabó con victoria madridista por 3-2 para dar un paso de gigante hacia la conquista de su trigésimo sexta Liga.

"Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó", dice Laporta, pasando a explicar que requiere al CTA y a la RFEF dicha documentación. "Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, el club emprenderá todas las actuaciones oportunas para revertir la situación, sin descartar las acciones judiciales que sean necesarias", afirma el presidente culé, que añade que "de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error".

El presidente @JoanLaportaFCB: "Hay herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés" pic.twitter.com/qdmav3BP3e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2024

Y es que Laporta habla de "indefensión" del Barcelona, asegurando que se sienten perjudicados por "el mal uso" de una herramienta como el VAR. "Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas", señala.

"El VAR sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos", añade un Joan Laporta que asegura que "la utilización del VAR infravalora nuestra competición".

"Socios y socias, aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones y errores en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que, sumadas ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga", esgrime.

Las imágenes de la televisión polaca

Lo cierto es que no hay ninguna imagen que muestre que ese balón rematado por Yamal entra en la portería de Andriy Lunin. Lo que sí hay es una imagen de Canal + Polonia, elaborada por ellos mismos, en la que se ve que el balón no traspasa completamente la raya de gol.

Una imagen que saca los colores a LaLiga española, que a diferencia de otras competiciones como la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y la Champions League, no tiene la tecnología de gol.

Piłka 𝐍𝐈𝐄 przekroczyła linii bramkowej!❌ VAR ostatecznie podjął słuszną decyzję!👍 📺 El Clasico możecie oglądać w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/ZOdlmLP9Cz pic.twitter.com/Pr1HoxbQ7T — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2024

El presidente de la Liga, Javier Tebas, considera que esta tecnología no es imprescindible en la competición española, añadiendo que no siempre es infalible. La implementación de este sistema se cuantifica aproximadamente en unos cuatro millones de euros, pero Tebas ya dijo a principios de temporada que "no se trata de un tema económico, sino de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo". Además, el máximo dirigente de la patronal de los clubes también dijo que el VAR soluciona el "el 99%" de los casos a este respecto y que no tienen previsto instaurar una tecnología que no es fiable al cien por cien.