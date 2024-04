El surrealista motivo que justifica Xavi para su incomprensible marcha atrás

El Barcelona vive en un estado constante de surrealismo en las ultimas temporadas. Desde que Joan Laporta se hizo con la presidencia comenzó el sainete. Vendedor único de humo, el último giro de guión que ha dejado ha muchos culés desencantados ha sido la continuidad de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo la próxima temporada. Laporta se pasa su propio filtro de competitividad por el arco del triunfo y acata, por una meta cuestión de necesidad económica, la marcha atrás de un entrenador que demostró que le quedó muy grande el proyecto está temporada. Con un vestuario viciado, solo cuando dio un paso al lado y afirmó que se iría a final de temporada, los Koundé, Araujo, Lewandowski o Gündogan -pesos pesados del vestuario- comenzaron a carburar. Curioso.

Este jueves Xavi y Laporta han intentado normalizar el surrealista giro de guión que termina con el técnico de Tarrasa continuando una temporada más en Can Barça. El motivo por el cambio de decisión es, según Xavi, que ahora sí se siente "con fuerzas y con capacidad", después de que a finales de este enero anunciara su marcha al término de la presente temporada.

"Lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos con el presidente, puse mi cargo a su disposición, pero entonces me encontré con una gran confianza del presidente, el área deportiva y toda la junta", insistió.

Xavi aseguró que también ha sido muy importante el apoyo de su equipo técnico, así como "la complicidad de los jugadores", que lee han hecho ver que "este proyecto tiene que continuar".

"Estamos trabajando bien, es un proyecto ganador. La afición -no parece que salva mucho a la calle o navegue por las redes sociales- también me ha hecho ver que debo seguir. En enero pensé que lo mejor era marchar, pero luego la dinámica fue positiva. En 2 o 3 minutos nos entendimos el presidente y yo", insistió Xavi Hernández.

Laporta y su cambio de opinión

El presidente azulgrana justificó su cambio de opinión sobre su famosa frase de "no ganar tendrá consecuencias" aceptando la.continuifad de Xavi en dos motivos: lo ve con ambición por ganar y su apuesta por los jóvenes talentos: "Os comunicó que Xavi continúa como entrenador del primer equipo. Hizo unas declaraciones en las que se planteaba dejar el equipo, pero ayer me transmitió la ilusión que tiene por seguir en el proyecto y la confianza en el equipo. Tiene ambición para ser más competitivo. Es una buena noticia para el Barcelona. Y si añadimos que la estabilidad es una clave para tener éxito, ya me pasó antes, esto era fundamental. Xavi es de un barcelonismo incontestable. Y cada vez que analizamos una situación y que tenemos un entrenador que siempre piensa lo que es mejor para el Barcelona. Yo lo tenía muy claro que es una gran noticia".

Equipo y Directiva

"Se está consolidando un proyecto joven que necesita esta estabilidad. Estamos a la mitad del proyecto y necesitamos una referencia y Xavi lo es para los jóvenes. Por tanto, estoy muy contento porque se ha producido algo que queríamos. La Junta Directiva ha dado por unanimidad el apoyo a esta continuidad. Tiene toda nuestra absoluta confianza por parte de la Directiva, comisión deportiva y espero que de todo el barcelonismo. Estamos convencidos de que este proyecto será más ganador. Ya se ganó una Supercopa y una Liga de un extraordinario valor porque llegó en un momento muy complicado. Este año no hemos conseguido nuestros objetivos. Consolida un proyecto que será más ganador. Es un orgullo tener un entrenador de la calidad humana y barcelonismo de Xavi".

Cambio de opinión

"No diré los cambios que haremos porque todavía se tiene que trabajar. Nos sorprendió la decisión de Xavi, pero ya dije que por ser quién era asumíamos esa fórmula. Para mí era evidente que se lo replantearía. Teníamos mucha ilusión en la Champions y estábamos más pendientes que de la situación de Xavi que ya se abordaría. Se ha creado una llama de ilusión por el equipo en la afición. Tenemos que coger lo positivo. Se ha hecho una catarsis. Tenemos un equipo muy joven con mucho futuro, tenemos un vestuario unido alrededor del técnico y una ilusión en la afición. Pido a los aficionados que crean en este proyecto porque tendremos éxitos".

Dinero por el año pendiente

"Siempre se ha comportado con barcelonismo y dignidad. Desde el primer momento dijo que renunciaba al año de contrato. No ha sido una cuestión de dinero. Y esto le honra. Nunca se ha mostrado con avaricia".