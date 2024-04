El escándalo arbitral por el distinto criterio que indigna a toda Valencia

Muchísima polémica arbitral, una vez más, con el F.C. Barcelona de por medio. Los de Xavi Hernández ganaron 4-2 al Valencia en un partido donde el conjunto che se queja amargamente por un posible penalti sobre Peter Federico por parte de Íñigo Martínez y un fuera de juego posicional de Fermín López.

El Valencia, que ha realizado una temporada espectacular cuando era uno de los serios candidatos al descenso a principio de curso, está a solo dos puntos de la 7ª plaza que ocupa el Betis y que da derecho a jugar la próxima temporada competición europea, en concreto Conference League. Rubén Baraja ha hecho un trabajo espectacular y su equipo ha conseguido volver a inyectar ilusión en la fiel afición valencianista.

📺💥 El VAR y su constante diversidad de criterios en LaLiga EASports. 👉🏻 Fermín, en posición adelantada, hace por rematar el balón pese a no llegar a hacerlo. ❌ FUERA DE JUEGO POSICIONAL. ▪️ Al realizar un movimiento con el objetivo de llegar al balón, su acción es punible. pic.twitter.com/WdzEC1A3Ag — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 29, 2024

Tras el partido contra el Barça, el desencanto de los hinchas del Valencia era terrible. Se sintieron muy perjudicados por la actuación de De Burgos Bengoetxea y de Jaime Latre en el VAR. No es la primera vez que De Burgos toma decisiones controvertidas con el Valencia de por medio. La prensa local no dudó en señalarlo: : "Este árbitro ya ha protagonizado más de un arbitraje polémico en contra del club de Mestalla en más de una ocasión".

Superdeporte fue mucho más contundente: "Escándalo". Un valiente Valencia remonta el gol inicial del Barcelona y aguanta tras la justa expulsión de Mamardashvili hasta el tanto en clarísimo fuera de juego posicional de Fermín. Jaime Latre, retratado en el VAR por segundo año en el mismo partido. Sigue la batalla por Europa. Esta portada se convirtió en tendencia en redes sociales y se llenó de miles de mensajes de aficionados valencianistas.

Baraja sentó cátedra en la entrevista postpartido. El criterio es distinto según el campo y el equipo y eso es lo que escama a todas las aficiones y los equipos:

"La acción es muy rápida, no sé lo que deciden y da gol. Hace el gesto de querer tocar el balón, pero no sé cómo lo ha valorado. Hay que ver si en esas situaciones se tiene que dar fuera de juego o no. En unos campos se da y en otros no. No sabes por dónde salir según en qué campos. A veces piensas unas cosas y después otras", aseguró Baraja en los micrófonos de DAZN.