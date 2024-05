El Atlético, único club de Primera que no felicita al Real Madrid por el título de Liga

FC Barcelona, Sevilla, Getafe, Girona, Villarreal, Real Betis... todos los clubes de LaLiga EA Sports han querido felicitar al Real Madrid por la consecución de su trigésimo sexto título liguero, consumado al acabar el partido que el Barça perdió en Montilivi (4-2) y horas después de que los blancos golearan al Cádiz en el Santiago Bernabéu (3-0), a excepción del Atlético de Madrid.

Felicidades al Real Madrid por el título de Liga — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 4, 2024

Enhorabuena al @realmadrid y su afición por la consecución del título de la @LaLiga 23.24. — Valencia CF (@valenciacf) May 4, 2024

Enhorabuena al @RealMadrid y su afición por el título liguero.#WeareSevilla l @LaLiga — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 4, 2024

El #RealBetis felicita al @RealMadrid por la consecución del título de @LaLiga. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 4, 2024

El conjunto colchonero es el único que no ha felicitado al vecino de la capital por la Liga. Viene siendo habitual en los últimos tiempos, pero no por ello deja de sorprender.

Unos han sido más efusivos que otros, pero las felicitaciones de los clubes han quedado patentes en redes sociales.

En el caso del Atlético, no. ¿A qué se debe? El motivo nada tiene que ver con la rivalidad entre ambos equipos. La regla no escrita es no felicitar a sus adversarios deportivos y la trigésimo sexta Liga del Madrid no es la excepción. Tampoco hubo felicitación en el campeonato liguero número 35 conquistado por los blancos, en 2022, aunque hay que destacar que el Real Madrid sí felicitó a los colchoneros un año antes, por la undécima Liga de su historia, con el siguiente mensaje: "Enhorabuena al Atleti y a su afición por el título de Liga".

Enhorabuena al @Atleti y a su afición por el título de Liga 2020-2021.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2021

Así, cabe destacar que, desde hace algunas temporadas, el Atlético de Madrid no felicita ni al Madrid ni a ningún equipo del fútbol español después de la consecución de un título.