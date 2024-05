Nuevo escándalo en el Barcelona con Xavi Hernández y el agente de Vitor Roque: "Es inaceptable"

El Barcelona es un auténtico polvorín. El equipo azulgrana no gana para disgustos. Tras perder la segunda plaza en Gerona, a Xavi Hernández le ha salido un nuevo contratiempo. André Cury, agente de Vitor Roque, ha explotado contra el técnico de Tarrasa en los micrófonos de RAC1 por la falta de minutos y oportunidades que está teniendo su pupilo durante sus primeros meses en la Ciudad Condal.

"Tiene que tener más minutos. Nadie lo entiende. Xavi nunca ha hablado con el jugador y es una situación que no está bien. Ha dado minutos a Fermín, Cubarsí, Yamal... con 300 minutos jugados, Vitor lleva dos goles y diría que es el pichichi del equipo si observamos el promedio".

Un tremendo bofetón a un técnico que está señalado por su escandaloso giro de guión de Xavi sobre su futuro. Cury quiso poner como ejemplo la adaptación por la que pasó Vinícius cuando fichó por el Real Madrid: "Vitor Roque tiene ilusión por poder demostrar. Mira lo que ha ocurrido con Vinicius en el Madrid. Tardó dos temporadas y media en jugar y está ahí. Aquí, en Barcelona, se crea un lío y la gente quiere matar en vez de ayudar. Hay mucha prensa que habla tonterías y dicen cosas inciertas".

Deco, el director deportivo del conjunto azulgrana y gran defensor del talento de Roque, aprieta para que Xavi de marcha atrás -no le quiere en la plantilla la próxima temporada- y consiga exprimir el talento a un jugador por el que el Barcelona apostó alto. Cury explica que dieron prioridad al Barcelona a pesar de tener muchas más ofertas: "Teníamos otras opciones para ganar el doble, pero quería jugar en el Barcelona. Tengo la certeza de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si no lo dejan... no sé si es el club o el entrenador, pero tendremos que buscar otro camino".

Por último, aseguró que no aceptarán ningún tipo de cesión porque ese tipo de operaciones acaban "perjudicando" a los futbolistas jóvenes: "Si el Barça no da espacio a Vitor, infelizmente tendremos que hablar con el club para buscar una solución. Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando. Es muy peligroso porque el otro club no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Lo mejor es quedarse en el Barça, pero si no se puede quedar vamos a trabajar para que salga de forma definitiva".