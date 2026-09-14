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¿Dónde ver el Elche - Real Madrid?

El Elche viene de sacar un punto en San Mamés, mientras que el Madrid goleó al Rayo.

Libertad Digital
El Elche viene de sacar un punto en San Mamés, mientras que el Madrid goleó al Rayo.
EFE

El Real Madrid busca un nuevo triunfo para meter presión al Barcelona en su visita al Elche en el Martínez Valero. Llegan los merengues a la cita tras golear 4-1 al Rayo en el Bernabéu y suman 12 puntos en 15 partidos, a tres de un conjunto azulgrana que ha hecho pleno en este arranque.

Los de José Mourinho llegan con tres ausencias por lesión: Ferland Mendy, Militao y Rodrygo. Por su parte el conjunto ilicitano, que viene de sacar un valioso punto en San Mamés ante el Athletic (1-1), quiere sumar su primera victoria para abandonar los puestos de descenso —ahora mismo es 19º, penúltimo con tan solo 2 puntos—. Martín Anselmi no podrá contar con el lesionado Yago Santiago.

El partido se juega este martes 15 de septiembre, a las 21:30 horas.

¿Dónde ver el Elche - Real Madrid?

El encuentro se podrá ver por los canales M+ LALIGA (M54 O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Puedes seguir toda la información sobre el partido en directo a través de Libertad Digital

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