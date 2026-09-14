El Real Madrid busca un nuevo triunfo para meter presión al Barcelona en su visita al Elche en el Martínez Valero. Llegan los merengues a la cita tras golear 4-1 al Rayo en el Bernabéu y suman 12 puntos en 15 partidos, a tres de un conjunto azulgrana que ha hecho pleno en este arranque.

Los de José Mourinho llegan con tres ausencias por lesión: Ferland Mendy, Militao y Rodrygo. Por su parte el conjunto ilicitano, que viene de sacar un valioso punto en San Mamés ante el Athletic (1-1), quiere sumar su primera victoria para abandonar los puestos de descenso —ahora mismo es 19º, penúltimo con tan solo 2 puntos—. Martín Anselmi no podrá contar con el lesionado Yago Santiago.

El partido se juega este martes 15 de septiembre, a las 21:30 horas.

¿Dónde ver el Elche - Real Madrid?

El encuentro se podrá ver por los canales M+ LALIGA (M54 O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Puedes seguir toda la información sobre el partido en directo a través de Libertad Digital