Raphinha y el Barça están intratables

El Barcelona ha vuelto a enseñar los dientes en LaLiga. El conjunto azulgrana ha remontado este sábado al Sevilla (1-3) en el Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un hat-trick de Raphinha, protagonista absoluto de una noche en la que los de Hansi Flick han vuelto a demostrar que no necesitan demasiado para convertir cualquier partido en una fiesta goleadora. El líder ya suma 21 puntos de 21 posibles y mantiene el paso firme en lo alto de la clasificación.

El Sevilla golpeó primero, pero ha terminado pagando muy caro su atrevimiento. Youssouf Fofana adelantaba a los locales en el minuto 19 después de que Félix Correia encontrara espacio por la izquierda y pusiera un centro medido al corazón del área. El centrocampista apareció libre y cabeceó a la red para poner patas arriba un partido que el Barcelona había comenzado dominando.

Porque el Barça ya había avisado. En el minuto 8, Lamine Yamal había vuelto a hacer una de las suyas: arrancada desde la derecha, diagonal hacia dentro y zurdazo desde la frontal que se estrellaba contra el palo. El Sevilla resistió el primer envite, pero el gol no cambió las intenciones azulgranas.

Nolan, esto si que es una 𝐎𝐝𝐲𝐬𝐬𝐞𝐚𝐬. ❌ La espectacular estirada del portero del Sevilla para salvar el gol de 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GHin2xHjhX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 19, 2026

Raphinha responde al golpe sevillista

La reacción fue inmediata. Apenas dos minutos después del 1-0, el Barcelona encontraba el empate. Raphinha recibía un pase raso de Christensen, atacó el espacio, dejaba atrás a Arouna Sangante con un recorte y definió con un derechazo raso. El brasileño ha vuelto a demostrar que atraviesa un momento dulce y que, cuando aparece cerca del área, el Barça tiene dinamita.

Profesión: 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐬. 😯 Raphinha puso el primero del 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 en su triunfo en el Sánchez-Pizjuán.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/B0Cfkme1eT — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 19, 2026

El empate daba todavía más confianza a los visitantes. El Sevilla intentaba no esconderse y encontraba alguna aproximación peligrosa, pero el dominio territorial y las mejores ocasiones seguía correspondiendo al conjunto azulgrana. Eric García probaba fortuna con un disparo que marchó alto y Pedri obligaba poco después a intervenir a la defensa local con un remate más peligroso.

Los andaluces también tuvieron su oportunidad de volver a ponerse por delante, especialmente con un cabezazo de Kochorashvili que salió por encima del larguero y un disparo de Fofana que tampoco encontraba portería. El partido, sin embargo, llegaba al descanso con la sensación de que el Barcelona tenía más argumentos para desnivelarlo.

Lamine abre el camino y Raphinha sentencia

Y así fue. Tras el paso por los vestuarios, Lamine Yamal volvía a asumir el protagonismo. El joven atacante cazó un balón suelto en la frontal, sorteaba la presión de Kochorashvili y levantó la cabeza antes de poner un centro preciso con la derecha.

Raphinha entendió perfectamente la jugada. El brasileño atacó el primer palo y cabeceó el balón al fondo de la portería para completar la remontada en el minuto 52. Dos goles y todavía media hora por delante. El Sevilla ya empezaba a correr detrás de un equipo que se mueve con una facilidad insultante cuando encuentra espacios.

La única mala noticia para Flick llegaba poco después. Andreas Christensen, que había participado en la jugada del primer gol, ha vuelto a notar molestias en el cuádriceps, teniendo que abandonar el terreno de juego. Gerard Martín ocupaba su lugar, aunque el cambio no alteró el guion de un Barcelona que seguía buscando el tercero.

𝐋𝐚𝐬 𝐥𝐚́𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧. El central se tuvo que retirar lesionado.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/oJCJ5ULUTt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 19, 2026

Hat-trick, 12 goles y a descansar

El golpe definitivo llegaba en el minuto 69. Otra vez Raphinha. Otra vez Lamine. El brasileño atacó el espacio entre los centrales tras recibir el pase al hueco de su compañero, entraba en el área y, ante la salida de Odysseas Vlachodimos, picó el balón con una precisión quirúrgica.

Ni uno, ni dos, ni tres... 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐬. 👽 Raphinha sigue imparable en #LALIGAEASPORTS y ya suma doce goles en siete partidos.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aEUQpxMMWt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 19, 2026

1-3 y hat-trick. El duodécimo gol de Raphinha en esta Liga servía para cerrar prácticamente la noche y confirmar que el Barcelona tiene en el brasileño a uno de sus grandes argumentos ofensivos. Flick no tardaba en darle descanso junto a otras de sus estrellas, con el partido ya bajo control.

El Sevilla ha intentado buscar alguna reacción final, pero el Barcelona incluso tuvo ocasiones para ampliar todavía más su ventaja. Anthony Gordon y Dani Olmo probaron fortuna en los últimos minutos, aunque el cuarto tanto finalnente no llegó.

El Barcelona ha salido del Sánchez-Pizjuán con una nueva victoria, una nueva remontada y, sobre todo, con la sensación de que su maquinaria ofensiva sigue perfectamente engrasada. Raphinha ha puesto los goles; Lamine, la magia; y el Barça, otros tres puntos para seguir gobernando LaLiga.

Ficha técnica

Sevilla, 1: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Sangante (Carmona, m.68), Suazo; Fofana (Alfon, m.78), Agoumé; Miguel Sierra (Guridi, m.78), Kochorashvili (Isaac Romero, m.68), Félix Correia (Ejuke, m.59); Robbie Ure

FC Barcelona, 3: Livakovic; Eric Garcia, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, m.59), Cancelo; Pedri (Bernal, m.86), Rodri, Fermín (Olmo, m.76); Lamine Yamal, Raphinha (Adeyemi, m.76), Gordon (Gabriel Jesus, m.86).

Goles: 1-0, M.19: Fofana. 1-1, M.22: Raphinha. 1-2, M.52: Raphinha. 1-3, M.69: Raphinha

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó por parte local a Agoumé (m.80)

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 41.145 espectadores, de ellos 524 aficionados visitantes