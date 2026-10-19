El Cádiz fulmina a Albert Celades

El técnico Albert Celades ha sido destituido este lunes como entrenador del Cádiz CF, ha confirmado el club andaluz, después de que el equipo encajase ante el Granada (2-0) su quinta derrota de la temporada en LaLiga Hypermotion y se quedase a tres puntos de la zona de permanencia.

"El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado este lunes a Albert Celades su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en sus funciones Raúl Valbuena y Juan José del Ojo. La entidad agradece su trabajo y le desea mucha suerte en su futuro profesional", señaló la entidad amarilla en un comunicado.

El equipo cadista cedió en el Estadio Nuevo Los Cármenes su segunda derrota consecutiva. Tras las diez primeras jornadas, marcha antepenúltimo en la tabla de Segunda, en posiciones de descenso, con siete puntos, a tres de la permanencia, después de conseguir una victoria, cuatro empates y cinco derrotas hasta el momento.