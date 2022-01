La selección española masculina de balonmano estrenó este jueves el Europeo 2022 con victoria (28-26) sobre la República Checa dentro del Grupo E en el Ondrej Nepela Arena de Bratislava, un triunfo trabajado desde la defensa y la paciencia para encontrar el camino.

Los Hispanos, vigentes dobles campeones de Europa, entraron con buen pie en su reto mayúsculo ante un rival que aguantó en la lucha gracias a las intervenciones del meta Tomás Mrkva. De inicio tanto del primer tiempo como el segundo, España chocó con el gran portero checo, pero aún así llevó un control amplio del marcador. La renovada plantilla de Jordi Ribera sacó adelante el siempre exigente debut después de un inicio a remolque (2-4) y en una primera parte de más defensa que ataque. España, bien plantada con Gedeón Guardiola y Peciña, rindió tanto con el 6:0 como cuando cambio Ribera al 5:1 y tuvo varias rentas cómodas de cuatro goles.

Gurbindo puso su experiencia y goles y la vigente campeona aprovechó las superioridades en pista (12-8). Los checos tuvieron que arriesgar, jugando sin portero, sin culminar los ataques, condenados a la mejora española en el repliegue defensivo. Piroch recortó con un par de acciones y al descanso se llegó con 14-11.

También Gonzalo Pérez de Vargas entró en calor, pero esta vez la portería rival fue más protagonista. En la reanudación, Mrkva mantuvo con vida a los suyos y España se enredó entre las protestas de los checos, las exclusiones y la presión de un público en contra. Kasparek no se cortó pese a estar al borde de la eliminación y se libró de una triple exclusión de la que no sacó tajada España.

El equipo de Ribera tenía la sentencia en la mano a 20 minutos del final, pero dejó escapar la renta en superioridad (20-19). La sangre no llegó al río, y los Hispanos tuvieron de nuevo paciencia para no dar pie a la sorpresa, con importantes goles de Antonio García para no tener ya un final de infarto para empezar.

Con más suspense de lo esperado sobre el papel, pero con el clásico obstáculo de debutar en un gran torneo, España cumplió antes de medirse a Suecia, donde está casi con seguridad la llave de avanzar de fase con dos puntos, y después Bosnia.