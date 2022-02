Lleva el ciclismo en las venas, lo ha mamado en casa desde su más tierna infancia. Marta Beti Pérez (Castro Urdiales, Cantabria, 3 de abril de 2004) es uno de los talentos emergentes del deporte de las dos ruedas en nuestro país. Esta joven cántabra se acaba de proclamar campeona de España de ciclocross, en categoría júnior, tras imponerse en los campeonatos nacionales de esta modalidad disputados el pasado mes de enero en Játiva (Valencia).

Lo hizo, además, superando a dos duras rivales. Marta completó siete vueltas al circuito en un tiempo de 48:22, con medio minuto de margen sobre la gallega Laura Mira (48:53) y la vasca María Módenes García (49:16), que la acompañaron en el podio.

"Fue una carrera súper emocionante, mi mejor carrera hasta ahora. Todo salió bien: me pude escapar desde la salida hasta la séptima vuelta e hice toda la carrera en solitario, sacando cada vez más tiempo a mis rivales. Sentí un enorme orgullo al ganar, era mi objetivo durante muchos años", reconoce Marta Beti en una entrevista a Libertad Digital. "Llegar a la línea de meta y ver a toda mi familia y a mi gente querida del ciclismo... fue súper emocionante y estoy muy feliz por ello", añade la joven corredora del Club Ciclista Río Miera Meruelo y entrenada por Juan Mari Revuelta, que, como dice a este periódico, también se muestra "súper orgullosa de haber conseguido ese maillot rojo y gualda".

Su padre es Javier Pérez, que fue ciclista y dirigió durante muchos años el Club Ciclista Castreño. Este deportista inculcó a sus hijos la pasión por el deporte de las dos ruedas. El mayor, Pablo, también hacía ciclocross y éste a su vez le transmitió su pasión por esta dura modalidad a Marta, que compite con el orden de los apellidos invertido —su madre es Pilar Beti— y actualmente está situada en el puesto 218 del ranking UCI. Empezó a pedalear cuando apenas levantaba un palmo del suelo y sus primeras competiciones fueron con ocho años. "Mi vida en el ciclismo empezó por mi familia: mi padre era ciclista y director de un equipo y mi hermano también era ciclista", explica a este periódico Marta Beti, que empezó a participar en pruebas de ciclocross con 13 años. "Andaba bien a nivel regional y a nivel nacional estaba en el top 10, pero este año he dado un salto más de calidad ganando el Campeonato de España y estando delante en todas las competiciones", apunta a LD la ciclista cántabra, que actualmente estudia segundo de Bachillerato en la rama biosanitaria y que, pese a su juventud, demuestra tener los pies en el suelo y la cabeza muy bien amueblada.

Marta Beti Pérez, cuando tenía 8 años.

Además de su gran triunfo en Játiva, Marta ha cumplido otros dos sueños en los últimos meses al entrar a formar parte de la selección española y poder competir a nivel internacional. En noviembre pasado debutó en el Europeo de Col du Vam (Países Bajos), finalizando en el puesto 42, y se ha estrenado también las pruebas de la Copa del Mundo UCI que han tenido lugar en la ciudad francesa de Flamanville (puesto 17) y la holandesa de Hoogerheide (50).

"Competir a nivel internacional está siendo una experiencia muy enriquecedora, sobre todo teniendo en cuenta que son circuitos muy diferentes. En los Europeos de noviembre sufrí mucho porque la carrera fue durísima: en esa época del año yo no estaba tan fuerte, pero siempre intento sacar buenas conclusiones a pesar de no obtener los resultados deseados, siempre deseando aprender. Y luego las dos pruebas de la Copa del Mundo me han salido mejor porque en apenas unos pocos meses he podido lograr lo que quería hace cuatro años, así que estoy muy emocionada", confiesa a este periódico la joven corredora, que compagina a la perfección el ciclismo en ruta con el ciclocross.

Ciclismo en ruta y ciclocross

Pero, ¿en qué consiste el ciclocross? Se trata de una modalidad offroad, que se disputa únicamente entre los meses de septiembre a febrero, donde los competidores deben superar una serie de obstáculos (barro, arena, tablones de madera naturales o artificiales...) en un número de vueltas a un circuito, obligando al corredor a bajarse de la bicicleta para poder sortearlos. En vez de una mountain bike, se utiliza una bici de carretera modificada y el terreno en el que se compite puede ser hierba, tierra, grava e incluso arena (al disputarse siempre en otoño e invierno, la mayoría de las veces hay barro).

Marta Beti Pérez, compitiendo en ciclocross.

Una durísima modalidad que no asusta a Marta Beti y que, como ha demostrado en los Campeonatos de España, se le empieza a dar de maravilla. "De marzo a septiembre compito en carretera y de octubre a enero en ciclocross. No soy especialista en ninguna de las dos disciplinas, sino que compagino ambas al más alto nivel que me pueda permitir. Ahora me pondré otra vez el ciclismo en ruta y trataré de conseguir el título nacional de ciclismo en ruta. Va a estar muy difícil, pero lucharé por él", dice la corredora cántabra, que tiene como ídolos a dos leyendas del ciclismo femenino como son la holandesa Marianne Vos (tres veces campeona del mundo, del Giro de Italia y oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012) y la francesa Pauline Ferrand-Prévot (varias veces campeona del mundo de ciclismo en ruta, de mountain bike y de ciclocross).

Aída Nuño, su gran referente

A nivel nacional, Marta se mira en el espejo de la asturiana Aída Nuño, considerada la mejor corredora española de ciclocross de la historia al conquistar siete campeonatos nacionales élite y dos en categoría júnior. "Cuando tenía ocho años miraba a Aida Nuño, la veía correr y decía que quería ser como ella. Quería que me conociera. Ahora tengo la suerte de que sea mi compañera de equipo. Me está enseñando muchísimo. Me he ido dos semanas con ella en una autocaravana a Bélgica, Francia, Países Bajos. Es una de mis ídolos", apunta Beti Pérez, que también habla de Alejandro Valverde y Alberto Contador como "grandes referentes para todos los ciclistas, españoles y a nivel mundial".

"Queda mucho trabajo por hacer para llegar al nivel de Contador. Tenemos corredores muy buenos que pueden hacer grandes cosas: la selección española sub-23 ha ganado el Tour del Porvenir y hay esperanza en esos ciclistas, pero también hay países como Holanda o Bélgica que tienen grandes corredores. Allí se trabaja más la base que en España, pero cada ciclista intenta hacerlo lo mejor posible a nivel individual", asegura respecto a la situación actual del ciclismo en nuestro país.

Poco a poco Marta va logrando sus objetivos deportivos: la selección española, competir a nivel internacional, el Campeonato de España de ciclocross... y, en cuanto a sus próximas metas, están "hacer un top 10 a nivel internacional y sentirme tan competitiva como las chicas que van delante". "De momento lo único que quiero es seguir aprendiendo de este deporte porque, aunque ya haya ganado un título tan importante, todavía me queda muchísimo por aprender. Quiero seguir disfrutando y rodearme de buenas personas", añade.

Marta Beti Pérez, en los Campeonatos de España en Játiva. | Irene Morales

"Los estudios siempre por delante"

Marta Beti Pérez es consciente de la dificultad que entraña dedicarse exclusivamente al deporte —especialmente a uno como es el ciclismo, donde las ayudas estatales brillan por su ausencia— y por eso tiene muy claro que "los estudios van siempre por delante". "Es triste decirlo, pero en ciclismo, y más en categoría femenina, no podemos vivir exclusivamente del deporte. Por eso la mayoría de ciclistas profesionales tienen estudios universitarios, así que el año que viene, si todo va bien, estaré estudiando en una facultad algo que me ilusione, y siguiendo en el deporte, tratando de rendir a mi máximo nivel", asegura la corredora castreña a LD. "Mis planes de futuro pasan por poder compaginar las dos cosas el mayor tiempo que pueda, estudiando mucho y también entrenando mucho", agrega.

Con un calendario tan exigente, tanto a nivel deportivo como académico, Marta apenas saca tiempo para poder disfrutar de su familia y sus amigos. "Al tener tan poco tiempo libre, sobre todo durante el curso, parece que mi vida se reduce a estudiar e ir con la bici, pero es bueno despejarse de las dos cosas. Soy una persona que disfruta muchísimo estando en compañía, con mi familia, las amigas... no tengo tiempo para ellas, las veo solo en clase prácticamente. También me encanta leer e ir a la playa. Tengo la suerte de vivir en una zona de costa", explica Marta Beti Pérez, una ciclista sencilla, tímida y que sorprende por su madurez pese a que todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Una auténtica campeona llamada a hacer grandes cosas en el mundo del ciclismo, pese a que ella sólo quiere ir paso a paso para "seguir aprendiendo".