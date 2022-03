Juan Lebrón y Ale Galán sufren la mayor paliza como pareja: ¿hay crisis?

Juan Lebrón y Alejandro Galán son la pareja número 1 del pádel. Es un dato y, por lo tanto, es indiscutible. Son los reyes de este deporte y lo son desde hace más de dos años. Sin embargo, también es incuestionable que sus resultados están empeorando a medida que pasa el tiempo. El 2020 fue impresionante. Ganaron seis torneos y su peor resultado fue caer en semifinales. En 2021, quizá porque sus rivales mejoraron o porque ellos bajaron el nivel, o por las dos circunstancias, pero les tocó vivir un periodo nuevo para ellos porque entre finales de julio y finales de septiembre solo ganaron un torneo. Aun con ese bache y siendo una temporada irregular, la dupla española ganó siete torneos y logró amarrar el número 1 del mundo en el Master Final siendo así la primera pareja española de la historia en ser número 1 del pádel dos años consecutivos.

El 2021 fue complicado, duro, pero satisfactorio. Un año en el que siempre hubo polémicas en torno a la actitud de Lebrón, siempre cuestionada por gran parte del público, con gestos que él mismo ha reconocido que tiene que mejorar respecto a Galán. Por eso muchos aficionados le piden a Lebrón que cambie o que Ale Galán se busque otro compañero. Sin embargo, fueron la mejor pareja del mundo y por eso continúan juntos.

Este 2022 ha comenzado con más dudas en torno a la pareja española. Van dos torneos y no han ganado ninguno. En Miami cayeron en su debut, en octavos de final, y en Reus alcanzaron la final pero recibieron la mayor derrota desde que están juntos. Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia se llevaron el partido por un doble 6 a 2 que habla por sí solo. Una hora y cuarto de partido. Pocas veces se ha finiquitado una final de World Padel Tour con tanta rapidez y menos con la pareja número 1 del mundo en la pista. Casi todos los partidos suelen ser muy igualados y mas en las rondas finales.

No solo fue el resultado, que a veces es engañoso porque ahora hay muchos puntos de oro (Galán y Lebrón batieron el récord en semifinales para ganar a Tello y Chingoto). Fueron las sensaciones. Lebrón y Galan no mostraron energía, garra y esfuerzo, ninguno de los signos que han caracterizado a esta pareja además de su enorme calidad. El propio Lebrón, en twitter, ha reconocido que "nos faltó la actitud de querer ganar la Final" y Ale Galán que "no estuvimos conectados al partido". Ambos coinciden en que faltó motivación, algo extraño.

El partido además nos dejó, otra vez, imágenes extrañas. Es normal ver reproches entre compañeros. El mismo Sanyo ha dicho tras ganar el torneo que se queja demasiado de Tapia. Pero en el segundo set, casi con el partido sentenciado, había que ver la cara de los números 1. Cualquiera tiene un día malo, se pierde y ya está. La cuestión es que Lebrón no lo dejó estar y reprochaba a Galán y al técnico lo que estaba pasando. Esta actitud puede quemar a cualquiera. De momento no le ha pasado a Galán que siempre ha defendido a Lebrón como un gran compañero. Incuestionable la actitud del madrileño. Veremos qué sucede en el futuro y si mejoran los resultados.

Todo sea dicho, estos dos primeros torneos son lentos y no favorecen el juego de pegada de ambos. Además de que Sanyo Gutierrez hizo, como él reconoció, uno de los mejores partidos de su vida y ya es uno de los veteranos. La dupla argentina, número 3 del World Padel Tour, promete muchísima guerra esta temporada. En semifinales sufrieron mucho para ganar a Coki Nieto y Mike Yanguas salvando varias bolas de partido, pero en la final tuvieron el partido más cómodo del torneo.