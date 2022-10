El Tour de Francia regresa a España catorce años después

El País Vasco y la ciudad de Bilbao, el punto de partida, prometen una salida brillante del Tour de Francia 2023, cuyas tres primeras etapas transitarán por carreteras vascas, en la cuna de una de las mayores aficiones ciclistas.

El Tour ha presentado este jueves el recorrido de su próxima edición en un atestado Palacio de Congresos de París, donde el lehendakari Íñigo Urkullu ha prometido el compromiso de las instituciones y el pueblo vascos para que el tránsito de la ronda gala por esa comunidad sea un éxito. "Esta presentación de París significa un sueño cumplido", ha dicho Urkullu en el acto en el que se ha desvelado el recorrido de la próxima ronda gala.

El jefe del Gobierno vasco asegura que "todas las instituciones vascas" —asistieron los diputados generales de las tres provincias y los alcaldes de las tres capitales vascas— comparten el compromiso con la prueba. "Las calles, carreteras, cruces y puertos de montañas de Euskadi se llenarán de aficionados al ciclismo" para ver pasar la prueba ciclista por etapas más famosa del mundo, vaticina Urkullu.

En una intervención que mezcló euskera, castellano y francés, el lehendakari señaló a la audiencia reunida en el Palacio de Congresos de París que el País Vasco es "un país singular, con una cultura y un idioma propios". "Compartimos unos valores arraigados. Tenemos unas raíces fuertes", dijo. "Euskadi se está preparando a conciencia" para el éxito de esta prueba, prometió Urkullu, quien también se marcó el objetivo de que los visitantes se sientan "como en su propia casa".

El lehendakari reitera que el Tour de 2023 "significa la consecución de un sueño largamente deseado", así como "una satisfacción enorme para la afición ciclista vasca". También recalcó el "compromiso" de su Gobierno y de las demás instituciones vascas para que la salida de Bilbao y las tres etapas que transitarán por el País Vasco "sean lo mejor recordadas (que sea) posible". Urkullu, que confesó ser muy aficionado al ciclismo, recalcó que el Tour es un evento con una audiencia "a nivel mundial" que permitirá al País Vasco alcanzar "una dimensión que nunca se alcanzaría con otros eventos".

De esta forma, la Grande Boucle volverá a pasar por España catorce años después. En 2009 se disputaron dos etapas casi íntegras en territorio español: la sexta de Gerona a Barcelona y al día siguiente entre la capital catalana y Andorra.

Salida a los pies del Guggenheim

El Tour 2023 comenzará en Bilbao el 1 de julio, a los pies del Museo Guggenheim y el Puppy de Jeff Koons, en una etapa de 182 kilómetros que concluirá en la misma ciudad, junto al estadio de San Mamés. Al día siguiente, la ronda gala comenzará en Vitoria, junto a la sede del Gobierno vasco, y concluirá en San Sebastián, en un recorrido de 209 kilómetros que incluirá parte de las rutas de la clásica de la capital guipuzcoana, como la subida al Jaizkibel, a pocos kilómetros para la meta.

La tercera etapa se desarrollará entre Amorebieta y Bayona, ya en Francia, con 185 kilómetros, de los cuales unos 60 serán en la costa vasca, por lo que la organización prevé imágenes de televisión de gran belleza.

"Fervor de los aficionados vascos"

El director del Tour, Christian Prudhomme, destacó "el fervor de los aficionados vascos" y que 21 ciclistas vascos han ganado al menos una etapa de la prueba. También que, de los doce españoles que han vestido el maillot amarillo, tres eran vascos. Los organizadores del Tour recalcaron que en el País Vasco hay 419 puertos de montaña, 250 clubes ciclistas y cientos de profesionales, cuatro campeones del mundo "y un público apasionado".

El inicio de este Tour 2023 se hará bajo un eslogan con un juego de palabras en inglés: "Welcome to the Basque Country, welcome to the bike country" (bienvenido al País Vasco, bienvenido al país de la bici).

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, señaló que la salida del 1 de julio será una oportunidad "de volver a colocar a la ciudad en el mapa internacional". "Bilbao es una ciudad que se ha regenerado y que ha tenido una transformación urbana y socio-económica conocida a nivel internacional. Empezó con el Guggenheim y sigue con el Tour de Francia", afirmó. Aburto aseguró que ha habido "un gran trabajo del conjunto de las instituciones y vamos a dar el do de pecho".

Para el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, el Tour es "el evento deportivo por excelencia de la bicicleta", y su llegada al País Vasco permitirá "una ventana de difusión de toda la sociedad vasca". El primer edil de San Sebastián, Eneko Goia, cuya ciudad acoge una importante clásica ciclista, el paso de la ronda gala "va a ser una fiesta del ciclismo, con una afición que va a poder disfrutar a tope".