La gran estafa del Rey del Hígado del culturismo: "Merezco todo el odio que estoy recibiendo"

Brian Johnson, culturista mejor conocido como "Liver King" (Rey del Hígado), se hizo famoso luciendo un musculoso cuerpo que aseguraba era producto de una alimentación y "estilo de vida ancestral" que incluía comer carne cruda todos los días.

El Rey del Hígado sacó mucho rédito de su peculiar dieta, presumiendo de una salud óptima y un cuerpo definido 100% natural gracias a sus entrenamientos y su alimentación como un "hombre de las cavernas moderno". Aseguraba que comía medio kilo de hígado crudo todos los días y también se ponía fino con el consumo de testículos, corazón y médula ósea.

Su gran mentira, al descubierto

Todo le iba sobre ruedas al bueno de Brian, hasta que un compañero culturista, Derek, destapó su gran estafa. En su canal de Youtube "More Plates More Dates" sacó a la luz unos correos que el Rey del Hígado envió a un entrenador no identificado. En los correos, Johnson comparte sus objetivos para construir su marca "Liver King" y admite haber gastado más de 11.000 euros en esteroides para mejorar su figura.

En tres días, el video de una hora de Derek evidenciando al Rey del Hígado acumuló más de 3 millones de visualizaciones.

El Rey del Hígado reconoce ser una estafa

Fue tal el revuelo generado, que al Rey del Hígado no le quedó otra que reconocer la evidencia. Su dieta milagro era una gran mentira. La clave no era el hígado, sino los esteroides. "Sé que la fastidié. Estoy en deuda. Tengo que lidiar con esto, y merezco todo el odio y las críticas que estoy recibiendo", aseguró el desenmascarado Brian Johnson.