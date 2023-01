Un británico de 53 años completa 365 maratones en 365 días para luchar contra el cáncer

En las últimas horas de 2022, un británico logró el objetivo que se había fijado para el año: recolectar un millón de libras a favor de la lucha contra el cáncer corriendo 365 maratones en 365 días.

Gary McKee, de 53 años, corrió bajo la lluvia del invierno boreal su 365ª maratón del año, lo que representa un total de 15.330 kilómetros, recibido por un pequeño grupo de gente que fue a apoyarlo no lejos de su domicilio.

Este padre de familia con tres hijos y que vive en Cleator Moor, en el noroeste de Inglaterra, alcanzó su objetivo financiero unas horas más tarde, alcanzando durante la tarde del último día del año la suma del millón de libras (1,13 millón de euros), en beneficio de la asociación Macmillan Cancer Support. El contador seguía subiendo el domingo.

Este no es el primer desafío de McKee en favor de asociaciones caritativas, quien ya ha atravesado Brasil en bicicleta, escalado el Kilimanjaro y remado la distancia equivalente al canal de la Mancha. En 2017 corrió 100 maratones en 100 días y en 2021 logró 110 en 110 días.

Este año aumentó de forma considerable el nivel, para lo que necesitó 22 pares de zapatillas deportivas. Numerosos corredores anónimos e incluso deportistas, como el entrenador inglés de rugby Kevin Sinfield, se unían a sus carreras, a menudo por las mañanas antes de trabajar por las tardes en una planta de tratamiento de residuos nucleares.

Gary McKee has crossed the finish line! A brilliant way to end the year!

Congratulations for completing 365 marathons in 2022, that’s a total of 9,563 miles and raising more than £1,000,000 – a phenomenal feat of grit and sheer determination.

Thank you @marathon_man365! pic.twitter.com/YLRaFAJh3e