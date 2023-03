Enoc Solves vuelve a pelear en casa por el título del semipesado de AFL

Ansgar Fifgthting League (AFL), la mayor empresa de artes marciales mixtas (MMA) en España, vuelve a lo grande. El próximo sábado 29 de abril realizará su evento AFL 29 en Cheste (Valencia), en una velada que será retransmitida en directo por DAZN y en la que el valenciano Enoc Solves (26-11-1) disputará el cinturón del peso semipesado en el combate estelar de la noche que le enfrentará el turco Bugra Alparslan (9-3).

Hasta ahora nunca en su historia AFL había realizado un evento en la Comunidad Valenciana, mientras que Enoc, de 38 años, peleará por segunda vez en su carrera en casa, algo que le llena de ilusión. "Cuando voy por la calle la gente me pregunta que cuándo será mi siguiente combate. Esta vez les puedo decir que es en casa y estoy muy feliz por ello. Será una velada muy especial", asegura Solves, quien ha sido uno de los principales puntales de las MMA en España durante los últimos quince años. Sus mayores éxitos han sido en M-1, la conocida entre los aficionados como la UFC de Rusia, empresa en la que ha disputado 15 combates.

Su último combate fue en diciembre de 2021, cuando con cinco semanas le avisaron para disputar el título de Eagle FC, compañía de Khabib Nurmagomedov. Acudió a la llamada, pero el corto aviso le pasó factura. Se tomó un tiempo por motivos personales, pero fue breve y todo cambió.

"Sabía que al nacer mi hijo debería de tomarme unos meses sin competir porque es difícil hacer una preparación con un recién nacido en casa. Un día, cuando estaba viendo DAZN, vi que AFL se podía ver ahí y vi a Darwin Rodríguez defender el título del semipesado. Ahí me surgió la idea. Contacté con AFL, se lo propuse y todo fue muy rápido", admite el valenciano. Para este nuevo desafío, Solves subirá de división. "En la categoría del semipesado me encuentro más cómodo, no tengo qué hacer un recorte tan agresivo de peso", añade. El español tendrá la oportunidad titular por el cinturón de los 93 kilos, pero finalmente será ante el turco Alparslan.

Además de Enoc Solves, el evento contará con otros grandes nombres de las MMA en la nuestro país. El peso pesado David Trallero estará en la jaula y también lo hará Paco Lucena, que regresa al octágono tras una inactividad competitiva de cinco años y medio.

Además, la velada de Cheste verá el debut profesional de Toni Martí. El peleador de Vall de Uixó (Castellón) ha sido uno de los amateur mas destacados en los últimos años. Fue plata en el Europeo IFMMA y bronce en el Mundial en 2019. Tiene uno de los mayores futuros por delante en las MMA nacionales.

La velada, que se disputará en el Pabellón Deportivo de Cheste desde las 17:00 horas del 29 de abril, contará con siete combates profesionales y siete amateur. La parte rentada se podrá seguir en directo en todo el mundo a través de DAZN.

Para los aficionados que quieran asistir en directo, la entradas ya están a la venta en la página web de AFL.



Cartel profesional de AFL 29

Enoc Solves vs Bugra Alparslan: Campeonato de AFL del peso semipesado

David Trallero vs TBA: Peso pactado (105 kg)

Paco Lucena vs Juan Martín Caballero: peso welter

Guillermo Gasca vs David Matas: peso welter

Gia Podiashvili vs Toni Martí: peso pluma

Adrián Borrull vs José Aguilar: peso ligero

Alex Nacher vs Artur Hrynchak: peso ligero