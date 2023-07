Melani Bergés habla tras ser desplazada por una atleta trans: "Me sentí herida por la injusticia"

Siguen las injusticias en el deporte con la forzada inclusión de atletas transexuales en competiciones en las que, lógicamente, son superiores físicamente a sus rivales. El último caso además lo hemos visto con una española, Melani Bergés, que no podrá participar en los Juegos Paralímpicos al haberse clasificado por delante la atleta transexual Valentina Petrillo.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y muy pronto hubo reacciones de todo tipo. Eso sí, faltaba la de la propia afectada, que se ha pronunciado en una entrevista para el medio Relevo.

"La verdad es que ha sido un poco un boom, porque volví del campeonato y yo no me había pronunciado ni nada, y de repente sale hoy la noticia sin que ni siquiera me hubieran entrevistado. Pero bueno, hay que aprovechar un poco esta vía mediática para poder hablar también de estos temas", comenta Melani

La española, que compitió en la clasificación para la final de 200 m T12 en el pasado Mundial de Atletismo Paralímpico, se muestra frustrada e indignada por lo sucedido y sobre todo indefensa ante esta situación: "No conozco a ninguna mujer que con 49 años tenga esos registros. Yo no soy médico, pero entiendo cómo funciona el cuerpo y la realidad es que al final ella se ha desarrollado como hombre biológicamente durante muchos años y entonces eso puede haberla ayudado".

Melani reconoce que con la normativa vigente en esta competición, poco puede hacer aparte de quejarse amargamente de este resultado: "Respetamos la normativa de World Para Athletics que actualmente permite competir a mujeres trans como es el caso de Valentina Petrillo, pero, de cara al futuro, creemos que sería conveniente caminar hacia una uniformidad de criterios con el mundo olímpico (World Athletics y Comité Olímpico Internacional) en lo que se refiere a este asunto, y siempre teniendo en cuenta criterios científicos demostrables. Me sentí bastante frustrada, herida por la injusticia… Porque, sí, si hay que encontrar alguna palabra es 'injusticia' y que lo que ha ocurrido no es equitativo cuando se supone que el movimiento paralímpico aboga siempre por la igualdad e inclusión".