Una mujer de armas tomar. Una auténtica campeona dentro y fuera del tapiz. Pionera de las artes marciales en España, Coral Bistuer Ruiz (Madrid, 16 de noviembre de 1964) fue una de las heroínas de Barcelona'92 que nos emocionó con su medalla de oro en taekwondo.

Pero Coral también ha librado —y sigue librando— numerosos combates fuera del tapiz. Profesora, árbitro de categoría mundial y empresaria, esta madrileña luchó, lucha y luchará contra las injusticias, impulsando la autoprotección femenina.

También ha hecho su incursión en el mundo de la política, ocupando el cargo de directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid (CAM) entre julio de 2021 y marzo de 2022. "Ha sido y es el trabajo de mi vida. Yo he pasado por todos los estamentos del deporte: he sido competidora y entrenadora, soy árbitro y me he dedicado a la gestión porque donde se cambian las cosas en el deporte es desde dentro", explica Coral Bistuer en la nueva entrega de ‘Qué fue de…’, la sección de Libertad Digital, patrocinada por el grupo de restauración La Chalana, que desvela a qué se dedican en la actualidad las grandes leyendas del deporte español después de sus retiradas.

Bistuer no estuvo demasiado cómoda en su puesto de directora de Deportes de la CAM, pero no se arrepiente y, en este sentido, apunta que "volvería a la política, pero dejando muy claro que yo trabajo 14 horas diarias para cambiar cosas y no a calentar sillones". "No tenemos gestores ni que sepan de deportes ni que les interese el deporte", es el contundente mensaje de la madrileña, que pide a los políticos que "dejen de colgarse las medallas que consiguen los deportistas porque no les corresponde".

"España necesita salir de una crisis pero no económica, sino de valores y de principios", asegura la excompetidora de taekwondo, que repasa distintos aspectos de su carrera y destaca lo que le he costado llegar hasta la cima, sobre todo en una época en la que no estaba bien visto que las mujeres se dedicaran al deporte de élite.

"Se aceptaba que la mujer hiciera natación, esquí o tenis, pero… ¿taekwondo? A mi madre la paraban por la calle y le decían que se me iba a retirar la regla. Lo he contado en redes y la gente me dice: ‘Sí hombre, ni que viniera de la prehistoria’. Es que la prehistoria en este país, a nivel de deporte femenino, es hace 50 años", denuncia Coral Bistuer, que no se deja nada en el tintero y repasa distintos temas de la actualidad, como por ejemplo la participación de los deportistas transexuales (que han transicionado de hombre a mujer) en competiciones femeninas.

"El deporte es universal y transversal, todo el mundo tiene derecho a hacer deporte y a competir. Pero en nombre de la igualdad y la inclusión, no se nos puede excluir a las mujeres de donde llevamos mucho tiempo con el puñal entre los dientes intentando escarpar una montaña que es muy alta" , señalaba Bistuer al respecto en la entrevista a Libertad Digital, realizada en La Chalana.