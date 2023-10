Lo mejor del Amsterdam Open: las lágrimas de Ari y Paula, la fe de Stupa y Di Nenno o el buen perder de Galán y Lebron

El World Padel Open de Amsterdam será recordado por el sueño cumplido de dos niñas que ansiaban con ser algún día las número 1 del mundo del pádel: Ariana Sánchez y Paula Josemaría lograron imponerse una vez más en la final y llevarse un título que recordarán de por vida. Fue ganar la final a Bea González y Delfi Brea (7-6 / 6-0) y explotaron las emociones.

La emoción de Ari, el abrazo de Paula. El ansiado N1, ese que se escapó de forma cruel en el último partido del año pasado es ya matemático. Abu Dhabi, Reus, Granada, Bruselas, Vigo, Vienna, Marbella, Toulouse, Valencia, Málaga, París, Madrid, Düsseldorf y también Ámsterdam. pic.twitter.com/XO7DmkRivv — Pádel Break (@Padel_Break) October 15, 2023

Y no era para menos. Las lagrimas estaban más que justificadas. No es sólo lograr el ansiado número 1, es redimirse tras lo sucedido la pasada temporada. Y es que el deporte tiene esto: te obliga a pasar por momentos crueles, duros, para regalarte las mejores sensaciones de tú vida. Para aquellos que no lo sepan, hacemos memoria. En el pasado Master Final (el último torneo del año) llegaron a la final Ari y Paula y Alejandra Salazar y Gemma Triay. Las cuatro se jugaban, además del torneo, el número 1 del mundo. Cayó del lado de Ale y Gemma en el tercer set. Ariana y Paula lloraron de tristeza e impotencia aquel día. Seguro que les sirvió, aunque aquel día no lo sabían, de motivación para no venirse abajo y trabajar aún más. Tanto que esta temporada han batido todos los récords ganando 14 torneos en WPT, récord absoluto. Superar las dificultades el lo que distingue a las buenas jugadoras de las leyendas. Mención especial para Ángel González, su entrenador, quien tuvo ese punto de genialidad para quitarles presión al recordarles que el objetivo ya estaba logrado porque en Menorca, el siguiente torneo, arrancarían con 90 puntos.

En el cuadro femenino se intuyen pocos movimientos para los últimos torneos. Parece que solo queda por dilucidar quien es la otra pareja finalista, además de Ari y Paula, y solo hay dos que están optando a esa plaza desde hace muchos torneos: Bea y Delfi además de Marta Ortega y Gemma Triay que perdieron en el tercer set en las semifinales por detalles.

En el cuadro masculino la victoria no fue para Coello y Tapia que perdieron en su debut ante Alex Arroyo y Gonzalo Rubio. La pareja hispanoargentina está bajando algo su rendimiento en los últimos torneos y lo están aprovechando los SuperPibes (Stupaczuk y Martín DiNenno) que están haciendo una excelente temporada. Tanto que, pese al inicio histórico de Coello y Tapia, todavía están peleando por terminar la temporada como número 1. Hoy hay 1.695 puntos de diferencia, pero restan disputarse 4.500 puntos que se distribuyen de los últimos cuatro torneos.

Cabe destacar la capacidad de recuperación que tienen los SuperPibes. Son una pareja que se ha acostumbrado a perder el primer set, tener que buscar alternativas y ganar demostrando por el camino una fortaleza mental y confianza en sí mismos que no tiene ninguna otra pareja. Quizá eso es lo que les falta a Paquito Navarro y Chingoto. Disputaron su cuarta final y se les sigue resistiendo el título. Y no fue por el sevillano en esta ocasión. La semana pasada nos contó en una entrevista que estaba intentando ser más regular y mejor su físico y en la final lo consiguió. Hay que destacar a los SuperPibes, pero también que a Chingoto todavía le puede faltar algo de aguante mental en los momentos más complicados ante la pareja más en forma del torneo. Mención especial para Martin DiNenno que está en su mejor momento como jugador individual.

Ya no está en su peak, ahora está en su PRIME. @mdinenno #WPTAmsterdamOpen🇳🇱 pic.twitter.com/DIZ72OERqz — World Padel Tour (@WorldPadelTour) October 15, 2023

Paquito y Chingoto se beneficiaron de la eliminación de Tapia y Coello para ganar sin dificultad a Alex Ruiz y Juan Tello en semifinales. Los Superpibes tuvieron que sudar de lo lindo en su semifinal. Vencieron a Alejandro Galán y Juan Lebrón y remontando un set en contra. El primer set, igualado y de un nivel altísimo, fue clave para el devenir del partido. Cayó del lado de Stupa y Martin por 7 a 6.

Lo dicho: los Superpibes tienen una mentalidad de otro universo. Galán y Lebrón perdieron un set igualado y se fueron del partido para caer por un 6 a 0 en el segundo set. Eso sí, hay que destacar que los dos jugadores españoles se lo tomaron hasta con un humor. Juan, criticado constantemente por su comportamiento (sobre todo cuando pierde) no tuvo ningún reproche. Hasta dejo esta escena cómica cuando se comió la red.

Alejandro Galán dejó esta reflexión en sus redes sociales donde Paquito también demostró (aunque en su caso ya es sabido) su sentido del humor ante una dura derrota.

Próximo torneo: la semana que viene en el WPT de Menorca donde Gemma Triay será la anfitriona. Por cierto, esta semana pasada se anunciaron la cancelación del WPT de Argentina con todo vendido y el Premier Padel de Egipto por la situación de Oriente Medio.