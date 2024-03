Pelea en el pádel y otra vez con Juan Lebrón: "vete a por tomar por culo"

Primer partido para Juan Lebrón y Alejandro Galán en el Qatar Major Premier Padel, segundo torneo de la temporada. Tienen un estreno complicado. Se miden a Mike Yanguas y Javi Garrido, una nueva pareja que apunta maneras y que pese a su juventud, ya atesoran una gran experiencia. Puede ser un partido más igualado de lo que indica el ranking porque además Lebrón y Galán pueden tener algo de fatiga al haber disputado y ganado la final en Arabia Saudí dos días antes.

7 a 6 para los número 1 en el primer set y 3 a 4 en el segundo. Partido igualado. Antes de comentar y de que vean el primer roce del partido, tienen que saber que Juan Lebrón ha tenido sus mas y sus menos en el pasado con Yanguas y Garrido. Con los dos, pero por separado, con otras parejas. La más sonada fue en Miami cuando Lebrón acusó a Garrido de tener a un amigo en primera fila que le estaba molestando. Exigió su expulsión de las gradas para continuar el partido.

El primer enfrentamiento se produce en el tercer set. Juan Lebrón saca, Garrido manda el resto a la verja y es entonces cuando Mike Yanguas pide revisión de saque. El gaditano, sorprendido, explota: "¿Qué? Vete a tomar por culo. Yanguas, de verdad. En serio tío. Llevas ahí siete horas haciéndote horas de espera. ¿Qué me estás contando? Venga, hombre. Por favor, Yanguas. No me jodas eh. No me jodas eh. La última eh", le espetaba. Javi Garrido interfiere y Lebrón también le contesta al cordobés: "No me jodas también, Javi. Llevo siete horas esperando. Que si tal, que si lo otro". Juan Lebrón les echaba en cara que pidieran una revisión cuando el resto ya se había ido fuera y que Yanguas tardara mucho tiempo en cada uno de sus saques. No le parecía ético lo que estaban haciendo.

Garrido-Yanguas piden revisión tras un saque de Lebrón. Le cobran foot fault. Y así reacciona el Lobo...pic.twitter.com/a1KX1qt5nk — VeinteDiez - PADEL (@VeinteDiez) March 5, 2024

El árbitro accede a la petición de Yanguas y revisa el saque de Lebrón quien no sale de su asombro: "¿Es falta de píe? ¿Qué me estás contando? Vete a tomar por saco. ¿En serio me lo estás diciendo? Si no has arbitrado nunca. No sabes lo que es una falta de píe ni nada", le decía al árbitro. Pese a la falta de educación y las formas, Juan Lebrón no fue amonestado. Finalmente el árbitro pitó falta de píe, pero aun así Juan Lebrón y Ale Galán se llevaron el juego. Mike Yanguas había visto cómo sacar de quicio al gaditano y bromeaba en el banquillo: "¿La pido otra vez?".

El partido continuó. Yanguas y Garrido se llevaron el segundo set por 6 a 7 y la bronca definitiva ocurrió en el break del 3 a 3. Lebrón y Galán pierden su saque y ahí llega el enganchón. Lebrón pega un pelotazo contra la pared para achantar a Yanguas y Juani Mieres, entrenador de Yanguas y Garrido, se levanta y se encara con el gaditano para recriminárselo.

🧨Y se montó el KILOMBO!

💥El lobo ESTALLA y se encara con Mieres🤬 Yanguas: "Supervisor y fuera! Ha ido a pegarle y le ha dicho "que te den por culo, hijo de pta, la concha de tu madre".😮 Lebrón: "Qué mentiroso es el chavón!"#QatarMajor #Lebrón #Yanguas #Garrido #Galán pic.twitter.com/OuHNoKfs2W — Out Of Context Padel (@ocpadel) March 5, 2024

Es Mike Yanguas quien va a separarles con Garrido como testigo: "Supervisor y fuera. Descalificado. Llama al árbitro". Cuando llega el supervisor es Yanguas quien toma la palabra: " Quiero hablar contigo. Lo ha cogido a Juani y ha ido a pegarle. Eso es descalificación. Le ha dicho "que te den por culo, hijo de puta, la concha de tu madre". Escena que escuchaba un Lebrón algo más calmado desde su banco. "Qué mentiroso es el chavón, tío", dijo.

Este enfrentamiento se saldó con un warning (una advertencia) para Juan Lebrón, pero el gaditano ya no volvería a jugar a su nivel y el partido acabó del lado de Yanguas y Garrido que se impusieron por 6-4 en el tercer set. Es una victoria muy necesaria para una pareja que necesita alimentarse de estos triunfos para dar saltos en el ranking.

Una vez más vimos la naturaleza de dos jugadores. Es muy comentado la mecha corta de Juan Lebrón. En Arabia Saudí tuvo un comportamiento perfecto con su compañero y rivales, pero Mike Yanguas es también conocido por intentar sacar de quicio a rivales con esas triquiñuelas que están dentro del reglamento, pero que desquician en ocasiones a jugadores que no son calmados. Esta vez lo consiguió con Lebrón, quien es probable que esté arrepentido. Él está trabajando para que no le suceda y es probable que Alejando Galán esté decepcionado porque él quiere evitar estas escenas. El enfrentamiento, tal y como se puede comprobar en los datos, perjudicó a Juan Lebrón.

Las estadísticas de Pádel Intelligence sobre la victoria de Yanguas y Garrido frente a Lebrón-Galán. En el gráfico podéis ver la contribución de los jugadores en cada fase del partido. Más de 2h y 30 de partido, Mike Yanguas solo cometió (11 ENF) y Garrido (36 W y 10ENF). Brutal pic.twitter.com/EZWvnJr78P — Pádel Break (@Padel_Break) March 6, 2024

Datos que también nos muestras el grandísimo nivel de Javi Garrido. Es muy complicado estar por encima de Galán y él lo consiguió. El cordobés logró 36 winners y 10 errores no forzados. Mike Yanguas, que tiende a acumular demasiados errores no forzados, sólo cometió 11, 8 menos que Lebrón. Es la tercera victoria de Garrido ante los número 1. Ya lo consiguió en Miami 2022 WPT (con Campagnolo) Paraguay 2023 (con Chingoto) y es la segunda vez para Mike Yanguas que solo les había ganado en el Italy Major 2023 en Premier Padel con Bela.