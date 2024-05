Tres veteranos de UFC liderarán el AFL 34 en el Palacio Olímpico de Badalona

Comienza la cuenta atrás para AFL 34. La principal empresa española de MMA en España organizará una gala especial para festejar su décimo aniversario el próximo sábado 25 de abril en el Palacio Olímpico de Badalona. El recinto albergará siete combates profesionales y cuatro amateur. La cartelera es "la mas potente que se ha visto nunca en este país", revela Fran Montiel, CEO de AFL.

Por primera vez, tres veteranos de UFC (mayor empresa a nivel mundial) coincidirán en un mismo show. Marco Beltrán podrá salir como campeón, ya que chocará contra Daniel Requeijo por el cinturón del peso gallo en el duelo más emocionante de la noche. El mexicano ha disputado seis pleitos en UFC destacando los que le enfrentaron al excampeón Deiveson Figueiredo y al exretador al título del peso gallo Marlon Vera. Por su parte, Requeijo es uno de los españoles con mayor bagaje en la actualidad y posee el Campeonato de AFL del peso pluma. Nadie en los diez años de la compañía ha logrado reinar en dos pesos. El grancanario quiere sumar ese hito a su currículum.

Abner Lloveras será otro de los nombres de la noche. El catalán vuelve a pelear ante su público tras más de seis años. Skullman fue el segundo luchador nacional en llegar a UFC en su etapa moderna. Participó en The Ultimate Fighter 22, a las órdenes de Conor McGregor, y peleó en un show de la compañía en diciembre de 2015. Además, es el único español en la historia que ha logrado estar en UFC y en Bellator, empresa en la que compitió en febrero de 2019. Lloveras se enfrentará al italiano Leonardo Damiani, quien rozó su entrada en UFC al participar en el Dana White’s Contender Series en 2021 y busca una victoria de renombre para llamar de nuevo a las grandes ligas. La presencia del barcelonés es especial, ya que estuvo presente en uno de los diez combates de AFL 10 en mayo de 2014.

El tercer veterano de UFC en liza es Yan Cabral, que llegó a disputar cinco combates allí. El brasileño estará haciendo su regreso en AFL, ya que en enero de 2017 decidió retirase de las MMA. Lo hizo con un récord de 13 victorias y 3 derrotas. En Badalona chocará contra el colombiano Mauricio Otalora.

Fuera de nombres contrastados, AFL ha querido también dar la oportunidad a luchadores con gran potencial como los locales Jeffry Batitsta y Mariona OM, quienes debutaron en el último evento numerado de la empresa en Tarragona, y el salvadoreño Josué Hernández, que viene de debutar con victoria en AFL 32 (octubre 2023). Completa la cartelera el duelo de promesas entre Óscar López y Joan Arastey, quien vuelve a AFL tras probar suerte en Cage Warriors.

En cuanto a los cuatro duelo amateur, tres de ellos tendrán en juego el Campeonato Underground de AFL, el cual es únicamente para luchadores amateur y que premia la continuidad de los luchadores que participan en las veladas que la empresa realiza en su sede en Granollers. "Hemos querido conjugar la experiencia y prestigio que te dan luchadores como Beltrán, Lloveras y Cabral con jóvenes que serán el futuro de este deporte", asegura Fran Montiel.

El CEO de AFL avisa que "durante las próximas semanas" se irán desvelando detalles para complementar el show. El objetivo es claro: "Ahora que las MMA están en su punto más alto queremos hacer un evento que sea recordado para siempre".

Las entradas para AFL 34 ya están a la venta en la página web de AFL. Además, la cartelera profesional podrá seguirse en directo, para más de un centenar de países, por DAZN. La plataforma líder de deporte en directo sigue apostando por la empresa líder de MMA en España.

Cartelera profesional de AFL 34

Marco Beltrán vs Daniel Requeijo: Campeonato de AFL del peso gallo

Abner Lloveras vs Leonardo Damiani

Yan Cabrl vs Mauricio Otalora

Óscar López vs Joan Arastey

Mariona OM vs Carolan Olivares

Jeffry Batista vs Paco Lucena

Josué Hernández vs Diego G. Levante