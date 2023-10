Toda España cayó con él: la caída de Jorge Martín que puede costar un Mundial

Toda España sintió su caída casi como si fuese de la propia afición misma. El español Jorge Martín lideraba el Gran Premio de Indonesia de MotoGP con tres segundos de ventaja sobre el segundo clasificado en el momento de su error y acabó fuera de la pista complicándose así el título.

Esta fue la caída:

¡¡¡NOOOOOO!!! ¡¡@88jorgemartin se cae cuando lideraba la carrera en Indonesia!! Estaba rodando rapidísimo, pero se fue al suelo perdiendo el liderato del Mundial 😩#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/H8l3XuKRfr — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

Pese a todo, incluyendo el triunfo de Bagnaia, Jorge mantiene que se siente el más rápido y que "hay que creer en ello hasta que ojalá se pueda ganar o hasta que no se gane, no podemos hacer más".

Además Jorge explicó su error: "Me he ido un pelín largo en la curva 10 y cuando he entrado en la 11, haciendo lo mismo que en la vuelta anterior, me he ido al suelo. Una pena porque era una oportunidad buena de mantener ese liderato y en una pista donde estaba marcando la diferencia. Me quedo con que iba liderando con tres segundos, con que soy el más rápido ahora mismo y no creo que Pecco tenga mi velocidad, tenemos que olvidar esta carrera y pensar en la siguiente, aprovechar mis puntos fuertes y demostrar en Phillip Island que tengo la misma mentalidad".