Las mejores empresas de renting en España

El renting llegó pisando fuerte a España y ahora hay muchas empresas que se sitúan entre las mejores. Y es que esta forma de conducir un vehículo, pudiendo cambiarlo cada año y, además, desgravando su precio, en el caso de que seas autónomo, tiene grandes ventajas. Hoy analizaremos cuáles son las mejores empresas de renting más valoradas.

Las top 7 empresas de renting

A pesar de que son numerosas las empresas de renting que han abierto en España después de que su demanda empezar a crecer, estas son algunas de las preferidas.

Movere

Una apuesta imprescindible para cada más usuarios de renting. Movere permite mediante la app o web realizar la suscripción en tan sólo unos minutos y disfrutar de un coche en propiedad durante el tiempo que el usuario quiera. Además, éste paga la misma cuota mensual sin sorpresas. Una de las apuestas de renting que más está dando que hablar en España.

LeasePlan

Esta es una empresa que ofrece opciones tanto para particulares como para empresas, que pueden desgravarse lo que pagan por su renting de coche. El tiempo mínimo de contratación es de 36 meses y es una opción para quienes buscan un renting de larga duración en el que todo esté incluido, desde impuestos, seguro, asistencia en viaje, etc.

Arval

Esta empresa de renting de coches tiene diferentes planes que se adaptan a las necesidades individuales de cada persona. Además, tiene ofertas de renting a largo plazo, pero también flexibles, a 12 meses, por si no se necesita un renting tan largo de hasta 72 meses. Los precios que tiene son altamente competitivos.

Northgate

Una de las más conocidas, Northgate, no podía faltar entre esta selección de empresas de renting. Lo que la diferencia es que no hay permanencia y que ofrece incluso camiones para aquellas compañías que necesiten este tipo de vehículos. Una opción que no siempre ofrecen las empresas de renting, por lo que es un valor añadido.

Renting Finders

Renting Finders es una de las mejores empresas de renting con relación calidad-precio, y es que puedes tener un vehículo con entrega rápida por tan solo 260 euros al mes con IVA incluido. Lo que destaca de esta compañía es lo ágiles que son en el momento de enviar los coches a los clientes, algo que les convierte en una empresa muy solicitada y valorada.

Total Renting

La gran variedad de opciones que ofrece Total Renting hacen que esta sea otra de las mejores empresas de renting en las que confiar. Desde vehículos eléctricos, hasta de gasolina, diésel o híbridos, esta compañía tiene furgonetas, SUV, coches compactos o familiares e, incluso, Pick Up. Opciones múltiples al mejor precio.

Swipcar

No nos podíamos olvidar de Swipcar, una de las empresas que incluyen el seguro a todo riesgo entre sus ventajas. Además, no es necesario aportar ninguna fianza inicial algo que, sin duda, suele ser una de las preferencias más habituales de las personas contratantes. También ofrece como opción flotas para empresas y renting de segunda mano.

La mejor empresa de renting para los usuarios

A pesar de todas las mejores empresas de renting expuestas, hay una que es la favorita de muchos usuarios. Se trata de la suscripción de coches Movere que permite contratar una suscripción mensual que puede ser cancelada en cualquier momento. El seguro, los impuestos, el mantenimiento, la ITV y asistencia en viaje están incluidos por una cuota al mes que no variará. Además, los precios son asequibles y no hay que dar una entrada.